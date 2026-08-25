La condición que pone Arteta para fichar a Julián Álvarez

El FC Barcelona sigue a la expectativa de los movimientos alrededor de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Su situación es insostenible y el conjunto rojiblanco está abriendo las puertas al Arsenal para que sea su destino final para la presente temporada.

La operación significaría un récord en la Premier League con una inversión de 150 millones de euros, pero el Arsenal aún no se ha lanzado a por todas por el jugador argentino. Mikel Arteta ha puesto una condición indispensable, tal y como recoge el diario inglés 'Mirror' en su última edición, y que de momento no se cumple. El técnico quiere que Julián Álvarez esté plenamente convencido de marcharse al club y no sea solo una solución de emergencia dado el rechazo mostrado por la hinchada atlética en el encuentro ante el Villarreal.

Julián Álvarez, en su etapa en la Premier League en el Manchester City / NEIL HALL / EFE

Julián Álvarez, por su parte. no está por la labor de volver a Inglaterra tras su paso por el Manchester City. Está feliz en España, donde ha sido padre, y el único movimiento que desea es el de marcharse al FC Barcelona. Es su sueño y por el que continúa peleando, pese a que se acerca el 1 de septiembre, la fecha límite en el mercado de verano, y el Atlético de Madrid le continúa bloqueando la puerta de salida.

El mercado inglés sería la única vía de escape para el futbolista con el Arsenal de favorito. Pero si Arteta no lo ve claro, los londinenses no afrontarán una operación de tanto calibre. Deportivamente no hay dudas de su calidad, pero no quiere que el futbolista llegue a regañadientes y prácticamente por obligación.

Las opciones del Barça

Esta tesitura deja al Barça aún con opciones de aprovecharse del 'caso Julián' en el Atético de Madrid. Diego Pablo Simeone tiene una opinión muy parecida a la de Arteta. Desea a un Julián Álvarez con los cinco sentidos puestos en el equipo.

De lo contrario, Simeone también es partidario de una salida, si bien esta opinión choca con la de la dirección del club, con Miguel Ángel Gil Martín y Mateu Alemany a la cabeza que no quieren que el futbolista se marche de ninguna manera al FC Barcelona.

Simeone prefiere no quedarse con un Julián Álvarez desmotivado / Mariscal / EFE

En el Metropolitano no han gustado las formas del Barça en la operación, convenciendo al jugador de su salida, y están abierto a realizar el traspaso a cualquier club menos a la entidad barcelonistas. Al Real Madrid, por supuesto, tampoco, por lo que solo les queda la vía inglesa.

Con el Arsenal no ven problema si pone encima de la mesa los 150 millones del traspaso. El Barça tampoco perderá la cabeza con el jugador tratando de dar la vuelta a la tortilla a base de millones y sigue rastreando el difícil mercado de '9'.

Los 'gunners' dispondrían de músculo económico si se desprenden de algunos futbolistas que están en la rampa de salida como Gabriel Martinelli, por el que el Al Hilal saudí puede llegar a pagar 60 millones de euros, Viktor Gyokeres, con una última propuesta de la Juventus, o Gabriel Jesus.

Una revolución ofensiva que se completaría con la incorporación de Julián Álvarez. No obstante, la 'Araña' debe dar el 'sí', algo que hasta la fecha solo ha conseguido el FC Barcelona.