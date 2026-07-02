La condición imposible de Cancelo para presionar al Al Hilal

El futuro de Joao Cancelo sigue muy ligado al Barça pese a que oficialmente el lateral portugués finalizó este 30 de junio su segunda etapa de cesión en el conjunto blaugrana y, a todos los efectos, vuelve a pertenecer al Al Hilal, con el que todavía tiene un año de contrato. Sin embargo, su objetivo, como venimos contando en SPORT, sigue siendo el de regresar al Spotify Camp Nou.

El luso no pierde la oportunidad de forzar la máquina para conseguir su deseo. Según una nueva información publicada por '365Scores', Cancelo habría comunicado al club saudí que no contempla volver a ponerse a las órdenes de Simone Inzaghi. El internacional portugués, como medida absoluta de presión sabiendo que se trata de un requisito inasumible para los saudíes, habría condicionado su regreso a la salida del técnico italiano. Una posibilidad que, a día de hoy, resulta imposible después de que la directiva del Al Hilal haya reafirmado su confianza en el entrenador.

En los despachos del Camp Nou conocen perfectamente esa predisposición. De hecho, la dirección deportiva le ha trasladado tranquilidad y le ha pedido paciencia mientras continúa buscando la manera de desbloquear una operación que sigue siendo compleja por las exigencias económicas del Al Hilal. El gran obstáculo continúa siendo el precio del traspaso. El conjunto saudí invirtió algo más de 20 millones de euros para incorporarlo y no contempla dejarlo salir con la carta de libertad. Desde el primer momento ha reclamado una cantidad superior a los diez millones de euros, una cifra que el Barça considera excesiva para un futbolista que acaba contrato dentro de un año.

La voluntad del portugués, eso sí, sigue siendo un argumento importante para el Barça. Cancelo ya demostró el pasado mercado invernal hasta qué punto prioriza vestir de blaugrana. Entonces rechazó una propuesta económicamente más favorable procedente del Inter de Milán para mantener vivo su compromiso con el proyecto culé en la que ha sido su segunda cesión al club.

En el área deportiva tienen claro que el lateral puede ser mucho más que una pieza de apoyo en los planes de Hansi Flick. Tras el gran rendimiento que ofreció en el tramo final de la pasada temporada, el técnico alemán le reserva un papel muy importante y le considera, a día de hoy, el principal candidato para ocupar el lateral izquierdo, incluso por delante de Alejandro Balde.

Por eso, el Barça mantiene abierta la carpeta Cancelo pese a las dificultades. El club no tiene intención de precipitarse ni de entrar en una operación fuera de mercado, pero tampoco renuncia a un futbolista que ha dejado claro en repetidas ocasiones cuál es su prioridad.