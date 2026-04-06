La condición de Flick al regalo del pastelero Christian Escribà en el Día de la Mona: "Tiene el vestuario blindado"

El Día de la Mona se celebra principalmente en Catalunya y en otras zonas de España, como la antigua Corona de Aragón, la Comunidad Valenciana y algunas partes las Islas Baleares. Es una tradición típica del Lunes de Pascua, en la que los padrinos regalan a sus ahijados una mona de Pascua (un pastel o figura de chocolate).

Las familias se juntan durante estas fechas y el vestuario del Barça también hace lo propio. El chocolate no está prohibido en las dietas de los futbolistas. Tienen bastante libertad, siempre que sea en días indicados y con moderación. Pero en el Día de la Mona, todo el mundo merece un trozo.

Un referente en la pastelería

Christian Escribà, uno de los pasteleros más reconocidos del mundo, atendió a Rac1 para hablar de su trayectoria. Su trabajo no se limita a la repostería convencional, sino que se expande hacia experiencias sensoriales, espectáculos visuales y propuestas que combinan emoción, diseño e innovación.

El pastelero ha desarrollado su trayectoria principalmente a través de un negocio familiar convertido en marca de referencia: Pastisseria Escribà. Esta pastelería no es solo un obrador tradicional, sino un espacio donde se crean pasteles de alta pastelería, tartas de celebración, piezas artísticas comestibles y proyectos de repostería a gran escala que han dado fama internacional al apellido Escribà.

El regalo de Escribà y la condición del Barça

Durante la entrevista, explicó una anécdota curiosa que le sucedió el día que quiso enviar una Mona al vestuario del Barça. "El año pasado enviamos unas monas al Lamine Yamal, al Pedri y a otro, y Alejandro Echevarría me dijo: 'Flick tiene el vestuario blindado'. Esta vez es muy difícil. Es normal..." empezaba contando el contrastado pastelero.

Más que chocolate: CAT, la mona que conquista a los culers / @fcbarcelona

Flick está atento a todo lo que reciben los jugadores, para no salirse de su línea habitual alimentaria y de su concentración. "Yo le quería hacer la mona al Lamine, y me dijo que tenía que hacerla también al Pedri y al Gavi. 'Si la haces, a los tres, y no solamente a uno'", seguía explicando Escribà ante Toni Clapés, en 'Versió Rac1'.

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Lo curioso es que Flick no quiso aceptar el regalo solamente a Lamine. Considera que todos merecían la Mona, al ser un equipo. También, debido a que Lamine debe recibir demasiados regalos. "Esto significa que está atento a todo. Esto solamente lo hace un líder", comentaba Escribà.