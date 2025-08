Condición decisiva para Eric Garcia

Eric García, si no hay ningún terremoto que cambie el panorama actual, seguirá vistiendo de blaugrana más allá de junio de 2026, fecha en la que expira su actual vinculación con el FC Barcelona. La renovación del central de Martorell hasta 2030 está cerrada y pendiente solo de oficialización, aunque desde el club se desprende que, de momento, no hay prisa para poner tinta sobre papel para confirmar lo que ya es un pacto confirmado entre todas las partes. Una decisión que, por cierto, no se entiende sin la figura de Hansi Flick.

El camino hasta llegar al punto en el que Eric ha decidido extender su contrato no ha sido fácil. Desde su regreso a Barcelona posterior a la cesión al Girona, han sido muchos los momentos en los que el jugador se ha visto con un pie fuera de la entidad que siente suya, y es que el defensa, como ha demostrado en más de una ocasión, es un culé de cuna. Pero más que culé, Eric es un competidor nato, y necesita sentirse un futbolista importante en la plantilla.

En el mercado de invierno del curso pasado estuvo muy cerca de salir, pero Hansi Flick ya le convenció para seguir, una decisión que finalmente fue un acierto total, ya que el defensa fue el multiusos del alemán en la parte final de la temporada, sumando minutos tanto en su posición natural en el centro de la zaga como de mediocentro de contención tras la lesión de Casadó, así como de lateral titular cuando el hasta entonces indiscutible Kounde se rompió antes de acabar el curso.

En total, al final, fueron 2.100 minutos de participación repartidos en 45 partidos, en los que participó con 5 goles (algunos decisivos como el del Clásico de LaLiga) y 3 asistencias, quedando muy cerca de los números que tuvo en Girona donde sí que fue titular en mayúsculas para Míchel.

Certezas sin promesas

Para el nuevo año, y con la vista puesta en el futuro con la renovación en el horizonte, Flick ha vuelto a ser clave para hacer ver a Eric que tenía que seguir, y es que esta era la única condición de un jugador que solo tiene en mente una cosa: competir y ser importante sobre el césped.

Aunque sin promesas, ya que el técnico alemán no se casa con nadie y no puede prometer minutos, sí que hizo ver al de Martorell que su situación en esta nueva temporada y más adelante no cambiará respecto a su segunda mitad de curso en 2025. Deberá ganarse el puesto como todos, pero si mantiene su nivel, jugará y mucho.

Con la puerta de salida abierta para Héctor Fort, Eric se perfila como la primera opción para un Kounde que no podrá jugar todos los minutos como el año pasado si se quiere evitar de nuevo una lesión muscular cuando el año llegue a su fin. Del mismo modo, aunque esta vez sin la opción en el centro del campo por la sobrepoblación de centrocampistas, también tendrá presencia en el centro de la defensa, y más teniendo en cuenta que Iñigo tendrá un año más y habrá que dosificarle, así como a Araujo y Christensen, propensos a los problemas físicos en los últimos años.

No será titular fijo, pero sí un habitual. De los que acaban jugando más de 40 partidos. Y en un plantilla llena de cracks, para Flick, tener a un jugador como Eric Garcia es un regalo que no puede desaprovecharse.