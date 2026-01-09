Condenado Bartomeu a pagar 6.000 euros de multa por injuriar a Roures: “El diablo trabaja en Mediapro y tiene manos muy largas”

El Juzgado Penal número 4 de Barcelona ha condenado al expresidente del FC Barcelona, Josep Mª Bartomeu, a pagar una multa de 6.000 euros por un delito continuado de injurias graves con publicidad, mientras que impone una sanción de 3.000 euros al exdirectivo Jaume Masferrer por el mismo delito. La sentencia considera probado que los dos están "vinculados directamente" de cuentas de Twitter (actual X) “Jaume del terror 2” y Facebook "Jaume un film de terror” desde las que enviaron mensajes injuriosos contra el empresario y exresponsable de Mediapro Jaume Roures, defendido por la abogada María Saló, entre junio de 2018 y diciembre de 2019. Además de la multa, el tribunal condena a Bartomeu y Masferrer a indemnizar con 10.000 euros a Roures por daños morales causados con estos ataques.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, indica que estos perfiles fueron creados por la empresa I3 Ventures "a la que los acusados contrataron sus servicios, teniendo entre uno de sus propósitos, la concreta finalidad de dañar la imagen del querellante, Jaume Roures Llop, con la publicación de dichos contenidos en redes digitales al tratarse de una persona contraria a la presidencia y a la junta directiva del FC Barcelona en aquella época". Este juicio es una causa derivada del llamado 'Barçagate' por el que el club azulgrana bajo la presidencia de Bartomeu contrató por más de dos millones a I3 Ventures para difamar en redes sociales a jugadores (como Piqué, Messi) y figuras críticas con su gestión, como Roures, entre otros.

Entre los 60 mensajes que se publicaron en estas cuentas contra el expropietario de Mediapro destacan algunos como: “¿Vuelve Jaume Roures a acoger etarras en su casa?”; “Me llamo Jaume Roures y el año que cumplí 68 acumulé casi 500 millones en sociedades offshore…”; “El diablo trabaja en Mediapro y tiene manos muy largas”; “Quisiera aprovechar que hoy es el día mundial de la televisión para denunciar las presiones, los abusos laborales y la corrupción que ejerce #Jaume Roures y Mediapro que se están cargando el sector audiovisual en pro del beneficio económico”; “Hoy es Black Friday y tu flora intestinal lo sabe. ¡Llévate estos rollos de papel para limpiarte el culo con la cara de Jaume Roures!”; “Jaume Roures vuelve al Blanco y Negro y saldrá de noche para chuparte la sangre”; “El malversador Artur Mas llegó a la presidencia de la Generalitat con facturas falsas de Jaume Roures”; “Se busca: Jaume Roures, criminal peligroso. Se le acusa de haber pagado sobornos a federaciones FIFA con el objetivo de obtener contratos de forma fraudulenta”; “Por qué los medios no mencionan las fechorías de Jaume Roures? Roures se sirve de su poder en el fútbol para evitar que los medios informen sobre los hechos delictivos que Mediapro lleva a cabo en distintos puntos del planeta…Es el Voldemor del mundo real”; “Jaume Roures controla parte de la información que aparece en nuestros televisores. Y no duda ni un instante en manipular a los espectadores, solo para continuar ingresando millones en su cuenta corriente" o “Ya tenemos ganador del premio Malvado 2018 en honor a Jaume Roures!".

La sentencia remarca que de la "valoración conjunta de los mensajes y tweets publicados en las cuentas de Twitter “Jaume del terror 2” y Facebook “Jaume un film de terror” acompañados de “memes y fotomontajes” que constituyen el objeto de acusación, se desprende una intención y una carga ofensiva innecesaria para el cumplimiento de las finalidades a que responde la libertad de expresión y de información".

El juez señala que "se trata de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorios para la honorabilidad de aquél cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con relevancia pública, como es el caso del querellante. Son comentarios que dadas las circunstancias del caso y al margen de su veracidad o inveracidad, son ofensivas u oprobiosas y resultan impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate".

Además, remarca que en el juicio empleados de la empresa I3 Ventures explicaron que se publicaban estos mensajes contra Roures "por tratarse de una persona conflictiva para los intereses de la junta directiva del FC Barcelona" de ese momento que encabezaba Bartomeu. Estos trabajadores también declararon que informaban quincenalmente a Masferrer sobre la actividad de la empresa respecto al FC Barcelona, incluyendo estas cuentas en redes sociales.

"Del conjunto de expresiones y mensajes publicados, a excepción de las que constituyen insultos que afectan directamente al honor del querellante, los mensajes vertidos durante ese período de más de un año y medio, a través de un perfil profesional creado expresamente para administrar dichas cuentas y potenciándose o multiplicándose la lesividad de los hechos mediante instrumentos de difusión pública para amplificar audiencia y ser virales, fortalecen la acción expresamente emprendida para atacar el bien jurídico, denotando un evidente ánimo de desacreditar al querellante, lanzando insinuaciones insidiosas respecto a su actividad profesional que afectan evidentemente a su fama y honor, resaltando más lesivo el ataque generalizado y de manera continuada hacia la reputación profesional e incluso forma de actuar en determinados ámbitos, poniendo en duda la honradez u honorabilidad del querellante, que a través del insulto directo y zafio", remarca la sentencia.