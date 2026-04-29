Condena por los insultos racistas a Marcus Rashford en el Real Oviedo-Barça

La Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia este miércoles contra una persona acusada por los insultos racistas dirigidos a Marcus Rashford en el Real Oviedo- Barça de esta temporada, tras la denuncia formulada por LaLiga.

El seguidor acusado fue condenado por un delito de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas a 9 meses de prisión, además de una multa de seis meses con una cuota diaria de 5 euros. También, a una pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo de 3 años y 9 meses. Y la prohibición de acceder a estadios de fútbol en cualquier categoría durante un periodo de 3 años.

El insulto a Rashford se produjo durante el partido de LaLiga entre el Real Oviedo y el Barça de la primera vuelta de LaLiga 2025/26 en el Carlos Tartiere (1-3). Según el escrito de Fiscalía, que pedía una condena de un año y tres meses de prisión, 2.880 euros de multa y 5 años de prohibición de acceso a los estadios, el incidente se produjo cuando el internacional inglés iba a lanzar un saque de esquina. En ese momento, el acusado, un joven nacido en el año 2007, gritó "negrata" al futbolista, “con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador".

El escrito también destacaba que "las expresiones de carácter racista hacia su persona" fueron "claramente audibles y perceptibles por los diferentes asistentes al estadio, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca”.

La acción fue grabada por uno de los asistentes al estadio, que publicó los hechos en la red social 'X'. Rápidamente, se hizo viral y el vídeo acumuló casi 30 millones de visualizaciones en apenas 24 horas, sumando todas las plataformas en las que se difundió.

Finalmente, la sanción dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo fue algo inferior a la solicitada por la Fiscalía, pero igualmente contundente. Se trata de la undécima sentencia dictada por la Justicia española tras una denuncia de LaLiga en su lucha contra el racismo en el deporte, con precedentes muy señalados como los de Vinicius Junior en Mestalla durante un Valencia-Real Madrid e Iñaki Williams en el RCDE Stadium en un Espanyol-Athletic Club.