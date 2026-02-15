Un concursante de 'Eufòria' en la campaña de Laporta

Todos los periodistas que siguieron la última campaña electoral en el FC Barcelona, y más en concreto a la candidatura que encabezaba Joan Laporta, todavía recuerdan la canción que sonaba una y otra vez en cada acto de campaña. Aquel ‘Estimem el Barça’ que interpretó el cantautor de Badalona, Albert Fibla, y que compuso con la inestimable ayuda de su buen amigo Pedro Hermosilla. Fue todo un éxito y, por ello, la precandidatura del presidente saliente ha decidido volver a encargar una canción que acompañe al grupo durante toda esta campaña electoral.

Como se explicó en este mismo espacio, Laporta ha aparecido muy poco esta semana, pero se activará la próxima. Para el martes está prevista la presentación de la que todavía es precandidatura que, como también descubrimos, tendrá como lema: “Defensem el Barça”. Será entonces cuando también podrá escucharse la nueva canción de la precandidatura. El intérprete vuelve a ser un badalonés, aunque no repite Albert Fibla. La precandidatura ha elegido a Edu Esteve, que fue concursante de Eufòria, programa de TV3, en su primera edición, celebrada el año 2022. Edu Esteve, que en la actualidad tiene 33 años, fue semifinalista de aquella edición que acabó ganando Mariona Escoda.