La conclusión de Maldini tras el título liguero del Barça: "Deberían preocuparse"

El FC Barcelona volvió a ganar el título de la Liga después de vencer plácidamente al Real Madrid (2-0) en el Spotify Camp Nou. El conjunto de Hansi Flick demostró, de nuevo, ser el equipo más regular de la competición y se alzó con el trofeo a falta de tres jornadas. El debe que le falta al conjunto azulgrana es volver a levantar la Champions League, siendo el objetivo para la próxima campaña.

En cambio, la situación del conjunto de Álvaro Arbeloa es totalmente distinta, debido a que suma dos temporadas consecutivas sin ganar ningún título. El pasado verano, Florentino Pérez decidió fichar a Xabi Alonso para hacer un proyecto a largo futuro, pero la realidad es que no duró ni ocho meses en el cargo.

El presidente del Real Madrid decidió cortar de raíz con él tras perder la Supercopa de España y ascendió a Arbeloa al primer equipo. Sin embargo, en su primer partido cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete. El entrenador apostó fuertemente para la Champions League, pero no llegó ni a pasar a las semifinales después de caer contra el Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

Álvaro Arbeloa, en el Camp Nou / Valentí Enrich

En competición liguera, el entrenador no mejoró los registros del técnico donostiarra. Es obvio que Florentino Pérez se equivocó, al menos, con el sustituto de Xabi Alonso, pero ya está focalizado en preparar la próxima temporada, en la que hay un nombre que cada vez suena con más fuerza: José Mourinho.

José Mourinho, durante el partido ante el Braga (2-2) / MIGUEL A. LOPES

Podría darse el regreso del entrenador portugués, algo que agitaría el vestuario del Real Madrid, que está completamente dividido entre quienes querían que se quedase el técnico de Tolosa y quienes pedían un cambio.

La opinión de Maldini, al descubierto

La temporada del Barça como la del Real Madrid está dando mucho de qué hablar y desde 'El día después', programa de Movistar+, analizaron las dos dinámicas.

Uno de los colaboradores que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Julio Maldonado, más conocido como Maldini, quien expuso que "futbolísticamente hay una diferencia abismal entre los dos equipos".

No dudó en reconocer que el "Real Madrid debería preocuparse por lo menos de intentar acortar distancias".

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Por otro lado, aseguró que puede ser que haya empezado "una hegemonía duradera del Barça en España, porque de los seis títulos que se han puesto en juego en España desde que está Flick ha ganado cinco, me parece tremendo".