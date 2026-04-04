Comunicados médicos oficiales del Barça sobre Kounde y Balde

El FC Barcelona recupera efectivos clave en el momento decisivo de la temporada. Jules Koundé y Alejandro Balde han recibido el alta médica y ya están disponibles para volver a competir, tal y como ha confirmado el club en sus últimos comunicados antes de facilitar la convocatoria para la jornada 30 ante el Atlético de Madrid.

Ambos futbolistas cayeron lesionados en el mismo partido, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey precisamente ante los colchoneros en el Camp Nou. El encuentro, que terminó con victoria azulgrana por 3-0, no fue suficiente para remontar el 4-0 de la ida en el Metropolitano.

Koundé tuvo que retirarse en el minuto 13, mientras que Balde lo hizo en el 72’, dejando muy tocada la estructura defensiva del equipo para el siguiente mes que también se vio afectado por las molestias de Eric Garcia que le hicieron salir y entrar del once para evitar males mayores.

Jules Koundé se reincorpora a los entrenamientos / Marc Graupera/FC BARCELONA

Desde entonces, ambos se han perdido tres jornadas de LaLiga (Athletic, Sevilla y Rayo) y también la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Newcastle. Una ausencia sensible que obligó a Hansi Flick a recomponer su defensa con buenos resultados gracias al buen hacer de Cancelo y a la aparición de otra joya de la Masia, Xavi Espart.

Ahora, con el alta ya confirmada, ambos entran en la convocatoria para el duelo de esta noche ante el Atlético correspondiente a la jornada 30 de Liga. Un partido clave en la pelea por el campeonato, con el Barça defendiendo el liderato cuando ya sabrá el resultado del Madrid, ahora a cuatro puntos, en Son Moix ante el Mallorca.

De Jong y Balde, protagonistas / Gorka Urresola Elvira / SPO

Sin embargo, más allá de LaLiga, la gran noticia para el cuerpo técnico es poder contar con Koundé y Balde de cara a los cuartos de final de la Champions, donde el conjunto azulgrana volverá a medirse al Atlético en una eliminatoria de alto voltaje las dos próximas semanas.

El propio Flick ya dejó entrever su regreso en la previa: "Lo positivo es que Balde y Koundé están de vuelta. También Eric. Tenemos que esperar para Frenkie, quizás la próxima semana puede empezar a entrenar. Paso a paso".

Con su vuelta, el Barça recupera profundidad de banquillo en el eje defensivo, pero sobre todo velocidad y solidez en los laterales, dos piezas fundamentales en el sistema del técnico alemán justo cuando la temporada entra en su fase más decisiva.