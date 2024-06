La verdad sobre los comunicados médicos del Barça

Juanjo Brau, referente en el campo de la fisioterapia y especializado en lesiones y readaptación deportiva, ha pasado este lunes por La Posesión, un espacio de debate y tertulia de SPORT, y ha abordado el tema de los comunicados médicos. Brau, que trabajó en el FC Barcelona entre 1997 y 2021, ha explicado que en muchas ocasiones estos partes que facilitaba el club azulgrana no decían toda la verdad y que si se facilitaban era siempre con la autorización del futbolista.

"En el tema de los comunicados médicos el jugador es el que debe tomar la decisión. Si el jugador dice que no, es que no. Y sé que esto a veces es difícil", ha asegurado Brau, que ha dedicado su vida profesional a la salud y el deporte y, ahora, también a la formación académica.

Brau, cuestionado por si era partidario de que se hicieran comunicados médicos más explícitos para que no se especulara sobre la situación física del jugador, ha comentado que "les decía que iban a haber filtraciones y que iba a salir la lesión que tenía. Y como yo ya sabía de donde salían esas filtraciones, les decía a los futbolistas: vamos a evitarlas".

No quería que lo señalaran

Bru, preguntado por la razón de por qué lo hacía, ha comentado que "porque si salía una filtración también me señalaban a mí. Y yo no quería que me señalaran. Había muchas cosas que salían en la prensa que a mí no me apetecían que salieran. ¿Por qué? Porque si el jugador había decidido callar, y el código deontológico ya te lo dice, que hay una ética, hay que respetarlo...".

Sin embargo, ha agregado que "lo que pasa es que a muchos jugadores les decía: oye intenta hacer un comunicado, aunque sea mínimo porque, de lo contrario, la prensa va a especular y cada día vas a estar en boca de todos: qué tienes, qué no tienes, unos han dicho tres semanas de recuperación, otros dos... E insistía: vamos a hacer un comunicado, aunque sea escueto, pero hazlo".

Para Brau "el jugador también tiene su propia opinión en este tema y, al final, es el que tiene que decidir. Yo entiendo al periodismo, pero el problema no es que los servicios médicos no quisieran dar un parte médico, es que el jugador decía que no quería decir nada. Y cuando el jugador decía que no quería decir nada, yo, en algún caso, comentaba: oye, vamos a intentar al menos decir algo, porque va a salir y mañana te lo vas a encontrar en la prensa. Pero si el jugador dice que no quiere que salga nada, no hay nadie autorizado a decir nada".