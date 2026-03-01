Comunicado de Víctor Font llamando a la unidad de la oposición contra Joan Laporta

La tarde-noche de este domingo estuvo marcada, en clave de las elecciones del FC Barcelona, por las informaciones que circularon sobre un inminente acuerdo entre los diferentes grupos de oposición para presentar una candidatura unificada frente a Joan Laporta.

A última hora de la noche, el grupo 'Nosaltres' liderado por Víctor Font emitió un comunicado al respecto llamando a la unidad de los grupos opositores a la gestión del ex presidente y ahora favorito en la inminente contienda electoral:

"Ante las informaciones que han circulado este domingo sobre potenciales alianzas a las elecciones del FC Barcelona, 'Nosaltres' quiere subrayar que, tal como hemos dicho y reiterado, el Barça necesita que las próximas elecciones del 15 de marzo sean un plebiscito entre dos modelos: el del pasado y el del futuro.

Hay una mayoría social por el cambio. Durante las últimas semanas la necesidad de hacer un plebiscito ha sido un clamor popular que nos hemos encontrado por todas partes y que desde Nosotros compartimos.

Esta es la razón de ser de 'Nosaltres' desde siempre. Nuestro movimiento tiene vocación de aglutinar y así lo ha hecho desde el principio y lo seguiremos haciendo, no por tacticismo sino porque creemos que es necesario.

'Nosaltres' nació fruto de la unión entre colectivos y personalidades barcelonistas muy diversos que creen en la necesidad de un cambio que modernice el Barça, blinde el modelo de propiedad y ponga el socio en el centro del club. Porque sin socios no hay Barça.

Es imprescindible que el club deje atrás los 'ismos' y, por eso, desde 'Nosaltres' seguiremos abiertos a unir todos aquellos que compartan la necesidad de un cambio. Hemos trabajado, trabajamos y seguiremos trabajando para incorporar todas las sensibilidades barcelonistas para asegurarnos que el Barça siga siendo lo mejor club del mundo".

Este lunes, entrega de las firmas

Este lunes 2 de marzo por la tarde, los precandidatos que optaron a la carrera electoral deberán entregar las firmas de los socios que han apoyado sus respectivos proyectos. Las adhesiones entregadas se contarán el mismo lunes y deberán ser validadas entre el 3 y el 5 de marzo. El corte mínimo es de 2.337 firmas válidas.

El pimero de los precandidatos citados es Marc Ciria, que debe entregar las firmas a las 16.00 horas de la tarde. Una hora más tarde debe ser el turno del líder de 'Nosaltres', Víctor Font, mientras el presidente saliente, Joan Laporta, acudirá al Auditori a las 18.30 horas. Xavi Vilajoana debe ser el último. Su cita es a las 20.00 horas. También tienen cita Daniel Juan (18.00 H.) y William Maddock (19.30 H.). Estos dos últimos socios recogieron las papeletas de forma testimonial.