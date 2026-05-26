Comunicado de Ter Stegen tras el descenso con el Girona: "Ha sido un orgullo formar parte de esta familia"

Marc-André ter Stegen afrontó su cesión al Girona FC con toda la ilusión del mundo. Recuperado de los problemas físicos de principio de temporada, aterrizó en Montilivi en enero de 2026 con el objetivo de volver a disfrutar del fútbol, ser imprescindible bajo palos y rodarse de cara al Mundial. Tras solo dos partidos en el conjunto catalán, sin embargo, sufrió una nueva lesión de la que aún no se ha recuperado. Y no solo se ha quedado fuera de la lista de Alemania para la Copa del Mundo, sino que no ha podido ayudar a los de Míchel a evitar el descenso a Segunda.

Tres días después de finalizar la temporada de la peor forma posible, Ter Stegen ha publicado un texto en sus redes sociales para despedirse de la afición del Girona y enviar un mensaje de agradecimiento. "Girona, muchas gracias por estos meses. Aunque mi etapa en el campo haya sido mucho más corta de lo que todos hubiéramos deseado, con solo dos partidos después de mi llegada en enero y después teniendo que quedarme fuera el resto de la temporada, me quedo muy agradecido por cómo me recibisteis desde el primer día", ha escrito.

"Ha sido un orgullo formar parte de esta familia, compartir vestuario con este grupo y sentir el cariño de la gente del club y de una afición increíble. El final no ha sido el que queríamos, pero estoy convencido de que este club tiene la fuerza, la identidad y la gente para volver muy pronto al lugar que merece: la máxima categoría. Gracias a todos los aficionados por el apoyo y el cariño. Os deseo de corazón todo lo mejor para el futuro. Sempre Girona", ha finalizado el arquero teutón.

Contrato con el Barça hasta 2028

El descenso del Girona a Segunda ha cerrado la puerta a la primera posibilidad de salida de Ter Stegen del FC Barcelona este verano. Y es que, obviamente, en caso de permanencia, el equipo de Montilivi hubiera sido una de las opciones para desencallar su situación en el club blaugrana.

Cabe recordar que el portero alemán tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2028, esto es, para las próximas dos temporadas. Con Joan Garcia intocable, el futuro de Ter Stegen será una de las carpetas que la dirección deportiva de Deco deberá abordar en las próximas semanas.