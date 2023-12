Comunicado oficial de Ter Stegen: "La pausa me molesta"

Marc-André Ter Stegen explicó en sus redes sociales como se encuentra tras conocerse la noticia que tendrá que pasar por el quirófano

Tras el anuncio oficial del FC Barcelona informando que Ter Stegen será intervenido esta semana debido a sus problemas lumbares, el futbolista también ha realizado un comunicado en sus redes sociales explicando como se siente con la noticia de la operación.

"Tras intensas conversaciones con el equipo médico del Club y con el apoyo de varios expertos, hemos decidido someternos a cirugia. Tener que parar, obviamente, me molesta. Es la decisión correcta y segura para regresar en las mejores condiciones para mi club y para la selección alemana", explica el jugador en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

After intensive conversations with the medical team of the Club and various supporting experts, we decided to undergo a surgical procedure. The break obviously annoys me. It is the right and safe decision in order to come back in the best conditions for my Club @FCBarcelona and… pic.twitter.com/gpNbkO07y9