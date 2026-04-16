Comunicado oficial: nueva queja formal del Barça ante la UEFA por el arbitraje ante el Atlético de Madrid

En el FC Barcelona existe un gran enfado tras la eliminaciónde la UEFA Champions League a manos del Atlético de Madrid. Los de Hansi Flick se quedaron muy cerca de remontar el 0-2 del Spotify Camp Nou, pero no pudieron completar la gesta a pesar de ganar el encuentro.

Los dos encuentros estuvieron marcados por decisiones bastante polémicas a favor de los colchoneros. En el primer duelo no se señaló un absurdo penalti por manos y se expulsó a Cubarsí, mientras que en la vuelta se volvió a expulsar a un futbolista azulgrana, mientras que no se valoraron unas manos de Lenglet en el gol anulado de Ferran Torres.

Ante todas estas acciones dudosas que siempre cayeron de cara para los atléticos y 'perjudicaron' al Barça, los azulgranas han vuelto a presentar una queja formal a la UEFA alegando que esas jugadas determinaron la eliminación de la Champions League, teniendo una "incidencia directa en el resultado final".

De hecho, como ha podido saber SPORT, los azulgranas piden a la UEFA explicaciones por esta última eliminatoria, pero recuerdan que es algo que lleva pasando los últimos años. El Barça entiende que el club ha sufrido errores arbitrales incomprensibles que han afectado directamente al resultado de algunos encuentros y han causado varias eliminaciones en la Champions. No solo a nivel deportivo, ya que la Champions es el gran objetivo, sino también a nivel económico. El Barça ha dejado de percibir sumas importantes de dinero por pasar ronda y se sienten profundamente dañados por estas decisiones; por ese motivo han efectuado esta queja formal.

En esta reclamación, el Barça no busca que se revise el encuentro ni el resultado final, solo quiere que se abra una investigación por las actuaciones arbitrales recientes y para recibir explicaciones por esas mismas jugadas.

Las jugadas que enfadan al Barça

Los azulgranas enumeraron una serie de jugadas claves que explican por qué se sienten perjudicados. Entre ellas existen algunas jugadas que no terminaron con amarilla a Koke en la ida, como tras parar una contra de Olmo en el minuto 9 o tras derribar sin opción de ir a por el balón ante Lamine en el 39. Finalmente, el centrocampista atlético no fue expulsado.

Pero evidentemente, las dos jugadas más polémicas del partido en el Spotify Camp Nou fueron las claras y absurdas manos de Pubill dentro del área y la roja a Cubarsí. El Barça entiende que esas dos jugadas fueron mal peritadas y que terminaron afectando directamente el resultado de la eliminatoria.

La acción entre Pubill y Musso que no se señaló como penalti / Movistar

Eso sí, la vuelta no se queda sin polémica. Tres jugadas que condicionaron el duelo: la roja a Eric Garcia por un leve contacto, el penalti no pitado a Lenglet antes del gol anulado a Ferran Torres y el penalti de Marcos Llorente sobre Dani Olmo tras un empujón dentro del área. El Barça no entiende la disparidad de criterios y por qué un empujón se castiga con roja en un costado, pero el otro no con penalti.

Al final, el Barça no entiende que todas las jugadas terminaron perjudicando a su equipo. Ante todos estos hechos, el Barça se vio obligado a presentar esta queja, recordando que la única intención del club es determinar si se aplicaron correctamente las reglas, que se reconozcan oficialmente los errores si han existido y que se tomen las medidas pertinentes contra los miembros del equipo arbitral.

El comunicado oficial del FC Barcelona

"El FC Barcelona ha presentado una queja ante la UEFA en relación con la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League disputada contra el Atlético de Madrid.

El Club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia.

Según el FC Barcelona, la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para la Entidad.

Mediante esta reclamación, el Club reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente y, a la vez, se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral a efectos de garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego"