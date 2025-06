Comunicado oficial de Joan Garcia tras su adiós del Espanyol

El portero Joan Garcia ha comunicado oficialmente este miércoles en sus redes sociales su salida del RCD Espanyol después de que el club recibiera una notificación de LaLiga confirmando el depósito de la cláusula de rescisión por parte del jugador el pasado viernes como adelantó en exclusiva el diario SPORT. Al publicar su mensaje Joan Garcia cambió su foto de perfil en Instagram y cerró el apartado de los comentarios, previendo las reacciones de algunos aficionados blanquiazules más radicales tras hacerse oficial su salida.

El importe del pago realizado por el FC Barcelona asciende a 26,3415 millones de euros (cláusula de rescisión de 25 más el IPC), una cifra que generará un beneficio neto de 18,75 millones para la entidad blanquiazul, según notificó el grupo propietario Rastar Group a la Bolsa de Shenzhen.

La operación, de carácter unilateral, confirma el adiós del guardameta catalán tras nueve años en la disciplina perica. Su destino será el FC Barcelona, que en las próximas horas anunciará el acuerdo con el jugador hasta 2031. Una vez el club azulgrana haya oficializado la operación, todo apunta a que la presentación se llevará a cabo en los próximos días.

En medio del revuelo por su salida, Joan Garcia, que llegó a Barcelona el martes 17 de junio tras finalizar sus vacaciones en Las Azores, optó por publicar un comunicado personal en sus redes sociales, con los comentarios desactivados tras la oleada de odio recibida estas últimas semanas, para explicar su decisión y agradecer al Espanyol y a su afición por el camino recorrido.

El comunicado de Joan Garcia

El portero de Sallent ha enviado su mensaje de despedida a la afición blanquiazul a través de sus redes sociales y en el mismo intentaba que los seguidores del Espanyol entendieran su decisión y, sobre todo, que tuvieran claro su compromiso total con el club durante sus años en la entidad.

"Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años. Durante todo este tiempo he intentado crecer cada día como futbolista y como persona, siempre con humildad, esfuerzo y el orgullo de defender la portería del RCD Espanyol.

He dado todo lo que llevaba dentro para ayudar al equipo, para representar a este escudo con la máxima entrega y para estar a la altura de lo que significa vestir esta camiseta. Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis. Pero sí quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no solo en mi carrera, sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí.

No es una despedida cualquiera, es una etapa que se cierra con la convicción de que todo lo que he vivido me ha hecho mejor. Gracias de todo corazón a todos los entrenadores, compañeros, staff y a todas las personas que forman del día a día del club. En especial al Ramonet y a todos los que me acompañasteis en la residencia Josep Manel Casanova. Sin vosotros, no sería quien soy hoy día. Me llevo mucho más que fútbol, amistades, valores, aprendizajes y recuerdos imborrables, como aquella noche del 23 de junio que jamás olvidaré.

Y sobre todo, gracias a la afición. Desde el primer día sentí vuestro cariño, y en los momentos más duros vuestro apoyo fue lo que me empujó a seguir adelante. Me habéis hecho sentir parte de algo muy grande. Me voy con el corazón lleno de agradecimiento, consciente de que este camino ha tenido momentos dulces y también duros, pero todos ellos me han hecho crecer. He defendido estos colores con todo lo que tenía, y eso será siempre mi orgullo.

Ahora comienzo un nuevo reto. Lo afronto con ilusión, pero también con el máximo respeto por todo lo que dejo atrás. Gracias por todo pericos. Hasta siempre".

La respuesta del RCD Espanyol al extenso mensaje de Joan Garcia fue un escueto comunicado a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales en el que se limitaba a confirmar lo que ya se ha ido conociendo en los últimos días: "OFICIAL | Joan García abona su cláusula de rescisión y pone fin a su etapa como jugador del #RCDE".