Comunicado oficial del Espanyol sobre la marcha de Joan Garcia

La saga de Joan Garcia en el Espanyol ha llegado a su fin. Desde que SPORT avanzara el viernes en exclusiva que los representantes legales del guardameta habían tramitado con LaLiga el pago íntegro más el IPC de su cláusula de rescisión, era cuestión de días que las oficialidades empezaran a caer en cadena.

Este miércoles, por fin, ha sido el día, que ha empezado con el adiós más personal del portero. Tras la validación por parte de la patronal de la operación y cerrar todos los flecos con el equipo legal del portero, Joan Garcia ha podido finalmente publicar un vídeo en sus redes sociales en las que ha dado su último adiós a la afición blanquiazul.

En un vídeo emotivo, el de Sallent ha querido explicar sus motivos a una afición que, en su gran mayoría, ya lo ha sentenciado de por vida: "Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis, pero sí que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no solo en mi carrera, sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí", ha argumentado.

Por su parte, la respuesta del RCD Espanyol no se ha hecho esperar. Si el lunes por la mañana era el grupo propietario del club, la empresa Rastar, que hacía oficial la notificación de LaLiga del abono de la cláusula en la bolsa de Shenzhen, hoy el club en sí ha compartido un texto escueto, sin ningún sentimentalismo y como simple formalidad para anunciar el punto final a la etapa del catalán en Cornellà.

"El guardameta Joan Garcia ha abonado su cláusula de rescisión –25 millones más el IPC– y pone fin a su etapa como jugador del RCD Espanyol". Ni una coma más, ni una coma menos para decir adiós al mejor portero de la última Liga, clave en la salvación deportiva del equipo.

Para completar el borrón y cuenta nueva, y nunca mejor dicho, las cuentas sociales del RCDE han dejado de seguir al perfil del portero, eliminando así cualquier rastro de relación con el de Sallent. Joan Garcia, en Cornellà, ya es historia.

Las cifras finales

Más allá de los terrenos de juego, la operación y el cobro de la cláusula es un espaldarazo económico a las finanzas del Espanyol. Recordemos que del importe de 26,3415 millones de euros abonado por el jugador (vía FC Barcelona), el beneficio neto para la entidad blanquiazul es de 18,75 millones, una cifra nada despreciable.

De esa cantidad, 15 millones irán directamente a las cuentas para cerrar el ejercicio económico con beneficios, mientras que los 3,75 millones restantes servirán para que Fran Garagarza apuntille la plantilla de cara al próximo curso.