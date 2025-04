Comunicado oficial del CSD sobre las inscripciones de Olmo y Pau Víctor

El culebrón con Dani Olmo y Pau Víctor continúa latente. Justo antes de que el Barça se enfrentara con el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de Copa del Rey del Metropolitano, aparecía una comunicación oficial de la Liga asegurando que las inscripciones de ambos futbolistas no eran legales y que el CSD debía revocarlas.

La respuesta por parte del Barça no se hizo esperar. Laporta fue contundente justo antes de entrar el Restaurante De María de Madrid en la comida de directivas previa al encuentro de Copa. "Sobre el escrito de la Liga, deciros que lo vemos como un intento más de dañar la imagen del club y de ir contra los intereses del FC Barcelona. Evidentemente, el club responderá a través de los servicios jurídicos, que están revisando a fondo el escrito de La Liga. Responderemos de la forma más contundente que sea necesario".

PALABRAS DE LAPORTA

"Hace tres meses ya que dije que las inscripciones de Olmo y Pau Víctor se habían realizado correctamente y siguiendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por la RFEF y por La Liga y eso continúa vigente. Tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final y espero que sea un gran espectáculo. Que se reactiven polémicas de este tipo no es casualidad, es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo. La sensación es de que como no nos pueden ganar en el campo lo intentan en los despachos. Como presidente del Barça no lo voy a permitir", añadió el máximo dirigente azulgrana.

EL FALLO DEL CSD

El CSD ha realizado, por su parte, un comunicado oficial. Algo que era de esperar puesto que lo que hizo en su momento fue otorgar una cautelar al Barça mientras analizaba los recursos y la situación.

"El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado este jueves el recurso de alzada presentado el pasado 7 de enero por los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor y por el FC Barcelona, anulando el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga. Se ha constatado de un modo evidente e incontrovertido a lo largo de este procedimiento, y tras atender las alegaciones de las partes, la incompetencia de la Comisión de Seguimiento para decidir acerca del visado previo, así como de la licencia solicitada por el FC Barcelona. Las funciones de la mencionada Comisión vienen expuestas, expresamente, en el vigente convenio de coordinación entre la RFEF y LaLiga. Concretamente, el apartado XIX del Título V le atribuye las funciones de: - Interpretación de la aplicación de las cláusulas del Convenio. - Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. - Promoción de actividades que tiendan a la mayor eficacia del Convenio.

En sus alegaciones, LaLiga y la RFEF defienden que la Comisión de Seguimiento no adoptó el acuerdo, sino que confirmó o ratificó otros acuerdos previos adoptados por los órganos competentes. Sin embargo, de la lectura del acuerdo impugnado se desprende de forma clara y palmaria que la Comisión de Seguimiento ni confirmó, ni ratificó, ni ejecutó los acuerdos adoptados por LaLiga o por la RFEF, sino que acordó de forma expresa “no conceder el visado previo ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor”. Nulidad de pleno derecho Por no tener atribuidas tales competencias, ni tratarse de la confirmación o ratificación de acuerdos válidos previos, la decisión de la Comisión de Seguimiento de no conceder el visado previo ni la licencia debe ser considerada nula de pleno derecho.

En Derecho, tan importante es el fondo y la justificación material de las decisiones, como las formas, los procedimientos y las competencias. Que era necesario un pronunciamiento por parte del órgano adecuado se desprende de lo manifestado por la propia asesoría legal de la RFEF al subrayar que su opinión MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES “no prejuzga las decisiones que en su caso pudieran adoptar los órganos eventualmente competentes”. Las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor siguen en vigor Con esta resolución, ambos jugadores mantienen su licencia en vigor. Esto es así porque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido, asimismo, en sus alegaciones que “no existe ninguna resolución federativa que acordase la cancelación de las licencias”, circunstancia exigida por la propia RFEF en su resolución del 30 de junio de 2022.

En todo caso, la carrera profesional de Dani Olmo y Pau Víctor ha estado protegida desde el pasado 8 de enero por la medida cautelar urgente que concedió el CSD con el único interés de evitar un daño irreparable hasta la resolución de este procedimiento. El CSD no entra a valorar el control económico ejercido por LaLiga Por último, el CSD desea subrayar que este recurso no trata sobre el control económico que LaLiga realiza a sus clubes asociados. Estas funciones corresponden al Órgano de Validación de Presupuesto de LaLiga y, en segunda instancia, a su Comité de Control Económico.

Si el Órgano de Validación de Presupuesto de LaLiga validó la operación económica el 3 de enero de 2025 y, en fechas posteriores, el mismo órgano manifiesta una posición distinta sobre la misma operación, se trata de una cuestión de índole económica y de reglas internas que deberá ser tratada, en su caso, en el ámbito propio de LaLiga. En definitiva, por razones de incompetencia, por no haber seguido los procedimientos adecuados establecidos en las normas y por no tratarse del órgano legitimado para tomar las decisiones, el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga debe ser considerado nulo de pleno derecho y todos los efectos derivados de ella invalidados".