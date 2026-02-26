Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou

El Barça ha abierto el proceso para adjudicar las 14.000 nuevas localidades del Gol Nord, correspondientes a la fase 1C del regreso al Spotify Camp Nou, según ha anunciado en su último comunicado oficial. El club activa desde este jueves 26 de febrero, a las 12.00 horas, el periodo de inscripción para los socios abonados que todavía no disponen de abono para la temporada 2025/2026. Todo, eso sí, pendiente de la licencia definitiva del Ayuntamiento de Barcelona.

La entidad está a la espera de recibir la aprobación municipal para poder poner en marcha esta ampliación de aforo. Aunque inicialmente se trabajaba con la previsión de que pudiera estar disponible para el partido del 3 de marzo ante el Atlético, el permiso no llegará a tiempo. El club confía en obtenerlo en las próximas semanas. La activación efectiva de los abonos quedará condicionada a esa autorización.

Precio y condiciones

El 100% de las nuevas localidades se destinará exclusivamente a socios y socias abonados. El Barça subraya así su compromiso con la masa social. Si la demanda supera la oferta, se realizará un sorteo ante notario para garantizar transparencia. Los abonados que ya participaron en el anterior sorteo y no obtuvieron plaza no deberán reinscribirse y tendrán acceso preferente a la compra.

El abono será válido desde que se conceda la licencia de la fase 1C e incluirá todos los partidos del primer equipo masculino de LaLiga y la Champions League que se disputen en el estadio hasta final de temporada. El precio, si el regreso se produce a inicios de marzo, oscilará entre 160 y 264 euros, según zona y número de encuentros pendientes.

Para optar a una de estas localidades será imprescindible ser socio en activo, disponer de abono, no haber adquirido el de la 2025/26 y estar al corriente de pago, sin sanciones vigentes. Cada socio podrá adquirir un único abono. La localidad concreta podrá variar partido a partido dentro de la zona elegida y será necesario confirmar asistencia previamente, con opción de agrupar hasta seis personas en el mismo sector.