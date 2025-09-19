Comunicado oficial: el Barça - PSG se jugará en Montjuïc

El FC Barcelona ha confirmado este viernes que el primer partido como local en la Champions League 2025/26, correspondiente a la segunda jornada de la fase liga, se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El encuentro, frente al París Saint-Germain, está programado para el miércoles 1 de octubre a las 21.00 horas.

La entidad azulgrana continúa trabajando para obtener los permisos administrativos que permitan reabrir el Spotify Camp Nou en las próximas fechas, aunque de momento Montjuïc, por lo menos para el partido ante los actuales campeones, será la sede europea del Barça.

"El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es la vuelta al nuevo Spotify Camp Nou”, señala el comunicado.

Venta de entradas

El Barça ha detallado también cómo funcionará el proceso de venta para el que será sin duda el gran encuentro de la fase liga de esta edición de la Champions, la final deseada que no pudo ser. Se mantendrá el mismo aforo y sistema de acceso para socios que en la temporada pasada en Montjuïc.

Los 16.151 socios titulares del Passi Estadi Olímpic Lluís Companys en las temporadas 2023/24 y 2024/25 dispondrán de 24 horas de preferencia para adquirir sus entradas. Una vez transcurrido este periodo, se abrirá la venta al resto de socios que en algún momento hubieran tenido el pase en Montjuïc.

Próximamente, el Club comunicará el calendario concreto y las fechas de inicio tanto para la venta a socios como para el público general, que podrán adquirir entradas que oscilarán entre los 11 y los 37 euros, en función de la zona del estadio.

Sede para la liguilla

Aunque de momento la única confirmación oficial es el partido del PSG, el Estadi Olímpic Lluís Companys se postula como la sede para el resto de partidos de la liguilla mientras el club espera el esperado regreso al Spotify Camp Nou.

Y es que la selección de la sede en la página web de la UEFA se mantiene con el Barça-Olympiakos, partido correspondiente a la tercera jornada de la primera fase de la Champions. En todo caso, si el Camp Nou está listo, será decisión del máximo organismo si finalmente acepta en mitad de la primera fase un cambio de estadio.