Comunicado oficial del Barça sobre la lesión de Pedri

El FC Barcelona confirmó de manera oficial la lesión de su centrocampista Pedri a través de un comunicado emitido este miércoles. El jugador ya estaba descartado para el partido de LaLiga frente al Elche del próximo domingo, pero ahora se alargará el periodo en el que Hansi Flick no podrá a contar con él.

Tal y como adelantó Rac1, el centrocampista canario no participó en la sesión preparatoria de este miércoles debido a unas molestias físicas. Las pruebas a las que fue sometido confirmaron que sufre una lesión en el bíceps femoral y se espera que estará de baja bastantes semanas.

Según el comunicado, "el jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión".

Los compromisos inmediatos del Barça son el partido contra el Elche en el Estadi Olímpic y los desplazamientos a Brujas y Vigo contra el Club Brujas y el Celta, antes del parón de selecciones para los partidos que afrontará España el 15 de noviembre ante Georgia y el 18 de noviembre contra Turquía. Ya de vuelta, afrontará los encuentros Barça-Athletic (22 de noviembre) y Chelsea-Barça (25 de noviembre).

La lesión de Pedri es una baja muy sensible para Hansi Flick pues, además de ser el futbolista azulgrana más en forma, se trata del responsable del juego del equipo junto a Frenkie de Jong. También en la selección española, de la que se ha erigido en más importante para Luis de la Fuente, si cabe, una vez que lo ha situado en la misma posición que ocupa en el Barça.

La muestra de su peso específico con el Barça y con España es que Pedri ha encadenado 49 partidos consecutivos, incluyendo Barça y selección español. La última vez que se perdió un duelo fue el 26 de enero de 2025 y no fue ni por lesión: causó baja por una gastroenteritis y no fue convocado contra el Valencia, en la 21ª jornada de la temporada pasada.