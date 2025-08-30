Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Gavi

Los problemas físicos de Gavi en el entrenamiento de este viernes no se quedarán en un susto. El centrocampista de Los Palacios y Villafranca sufre unos problemas lesión de rodilla que le impedirán disputar el partido contra el Rayo Vallecano y concentrarse con la selección española para los partidos contra Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026.

El FC Barcelona ha emitido un comunicado este sábado para informar que Gavi sufre "unas molestias en la rodilla derecha". "Es baja para el partido contra el Rayo y su evolución marcará la disponibilidad", ha añadido la entidad blaugrana. Aunque el tiempo de baja no se ha delimitado, la preocupación en el club es evidente al tratarse de la misma rodilla que el centrocampista andaluz se lesionó de gravedad a finales de 2023. Como no podría ser de otra forma, no se correrá ningún tipo de riesgo con el canterano.

Según el 'Diari ARA', los problemas de Gavi en la rodilla derecha son, concretamente, en el menisco. Siempre según esta información, la zona afectada está demasiado inflamada y el palaciego se someterá a más exámenes médicos entre el domingo y el lunes. El entorno del jugador y fuentes del vestuario insisten en que no tiene nada grave. Solo molestias.

Con la confirmación oficial de la lesión del '6', Marc-André ter Stegen ya no es el único jugador del primer equipo del FC Barcelona en la enfermería. Cabe recordar que, tal como avanzó SPORT, Marc Bernal ya tiene el alta médica y está previsto que después del parón de selecciones pueda regresar a los terrenos de juego. El de Berga fue evaluado ayer por los servicios médicos del club en un extenso examen médico en el que se confirmó que su estado físico es excelente