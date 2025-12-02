Comunicado oficial del Barça sobre las incidencias con las entradas

El FC Barcelona ha ofrecido a través de un comunicado una explicación detallada sobre el grave problema técnico que impidió a miles de socios acceder con normalidad al Camp Nou en el partido frente al Alavés del pasado fin de semana. Según el texto, tras un análisis profundo del sistema, "se ha podido identificar y resolver totalmente la incidencia", una vez completado un proceso de auditoría exhaustivo con SlashMobility, T-Systems y Devoteam, las empresas encargadas del proceso.

El club contextualiza las causas del error explicando que "este incidente se produce como consecuencia del incremento progresivo de entradas trasladadas a la plataforma de e-ticket de la App de Socios". Subraya además que esta situación no se había producido "en ningún otro partido anterior, como los disputados contra el Athletic Club o durante la estancia en el Estadi Olímpic Lluís Companys", ya que el volumen de entradas era menor. El Barça enmarca esta migración digital en su estrategia para combatir prácticas irregulares y enfatiza que forma parte de su plan para "intensificar la lucha contra el fraude y la reventa de entradas, priorizando la seguridad y la protección de los socios y socias".

Largas colas en los accesos del Camp Nou antes del Barça - Alavés / SPORT

Una vez detectado el origen del fallo, el club asegura que "se ha implementado la configuración óptima de los sistemas implicados en la gestión de las entradas, garantizando así una distribución más eficiente durante los momentos de máxima demanda". Aunque la incidencia está solucionada, la entidad avisa de que seguirá reforzando el sistema: "El Club continuará monitorizando y reforzando estos procesos con el apoyo de compañías externas especializadas en seguridad tecnológica y prevención del fraude".

Para el partido de este martes ante el Atlético de Madrid, el Barça aplicará una medida excepcional: "se ha optado por poner en funcionamiento paralelamente dos sistemas de acceso: la App de Socios con el QR habitual y un sistema adicional basado en PDF convencional, como medida de contingencia suplementaria". El objetivo es garantizar que ningún socio quede bloqueado.

Medidas especiales ante el Eintracht de Frankfurt

El comunicado también avanza el protocolo específico para el partido de Champions ante el Eintracht del próximo martes 9 de diciembre. El club anuncia que "se reforzarán los controles visuales y nominativos en el acceso" con el fin de asegurar la máxima seguridad e impedir la entrada a quienes hayan adquirido entradas "de manera ilegítima o a través de sistemas de reventa". El Barça apela una vez más a la colaboración del entorno culé y pide "la máxima comprensión e implicación de socios, socias, aficionados y aficionadas en este proceso de digitalización hacia plataformas más seguras". Además, solicita que "cualquier episodio irregular o dudoso sea comunicado inmediatamente al Club", recordando que la lucha contra el fraude "es responsabilidad de todos".

El club dará explicaciones en rueda de prensa

Finalmente, la entidad anuncia que ofrecerá explicaciones públicas: "El FC Barcelona convoca a los medios de comunicación a una rueda de prensa que tendrá lugar mañana a las 11 h, en la Oficina Comercial del Club". La comparecencia estará encabezada por el director general, Manel del Río; el director de operaciones, Joan Sentelles; y la directora de tecnología, Miriam Ferrando, acompañados de representantes de las empresas tecnológicas involucradas. Allí se detallarán "los hechos ocurridos, el proceso exhaustivo de auditoría realizado y las medidas implementadas para garantizar que esta situación no se repita".