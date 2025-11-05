Comunicado oficial del Barça tras el incendio de un autobús de aficionados

La previa del Brujas - Barça estuvo marcada por el incendio que se produjo en uno de los autobuses lanzadera que tenía que transportar a los aficionados del conjunto blaugrana al Jan Breydelstadion. Según las fuentes, las llamas habrían sido provocadas después de que se encendiera una de las bengalas que llevaba uno de los fans del equipo culé.

Tal y como informó Tiempo de Juego, una persona habría sido detenida por la policia belga debido a los incidentes. Por suerte, todo quedó en un susto sin mayores consecuencias que las materiales.

Según el medio belga DH Les Sports, los bomberos respondieron rápidamente y lograron controlar el incendio evitando que hubiera heridos. Una investigación determinará si el sospecho actuó o no de manera intencional.

"Los dispositivos pirotécnicos están prohibidos y son peligrosos, tal y como se ha vuelto a demostrar una vez más", afirmó Lien Depoorter, portavoz de la policía local.

Minutos más tarde, mientras el partido se disputaba, el FC Barcelona realizó un comunicado oficial en todas sus cuentas oficiales. "El Club informa a todos sus aficionados y aficionadas en el Estadio Jan Breydel de Brujas que el servicio de autobuses lanzadera gratuito de regreso desde el estadio, cortesía del Club Brujas, ha quedado suspendido debido al incidente con bengalas antes del partido, por lo que deberán regresar por sus propios medios", explicaron en la nota.