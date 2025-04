Comunicado oficial del Barça sobre las entradas de la final de Copa del Rey

El FC Barcelona ha anunciado la puesta a disposición de una nueva remesa de entradas para la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, el próximo 26 de abril.

A partir de este sábado, los socios y socias que no resultaron agraciados en el sorteo celebrado el pasado 10 de abril tendrán cuatro días hábiles en los que podrán comprar las entradas que no fueron adquiridas por los adjudicatarios iniciales.

En total, se ofrecerán 2.016 nuevas localidades —1.532 procedentes del cupo de socios y socias y 574 de las peñas—, que serán asignadas por estricto orden de solicitud. El club subraya que se trata de una última oportunidad para que los socios que quedaron fuera del sorteo puedan asistir al partido que se disputará en el estadio sevillano.

Comunicado íntegro del FC Barcelona

A partir de mañana 19 de abril, a las 12h00pm y hasta las 11h00am horas del próximo martes, 22 de abril, se abre el período de compra de las entradas para la final de Copa del Rey que no han sido adquiridas por los socios y socias agraciados en el sorteo del pasado día 10 de abril y que han tenido la oportunidad de comprarlas entre el 11 y el 17 de abril.

Estas entradas, un total de 2.016 (1532 provenientes de las destinadas a socios y socias y 574 de las peñas), se asignarán a los socios y socias que no resultaron agraciados en el sorteo por estricto orden de solicitud.

El Club quiere recordar que las localidades son nominativas, personales e intransferibles, y no podrán transferirse de un dispositivo móvil a otro. El sistema de venta de entradas para esta final es propio de la Real Federación Española de Fútbol.

Queda expresamente prohibido el acceso al estadio La Cartuja con localidades que no hayan sido adquiridas, asignadas y utilizadas por su legítimo titular, que no es otro que el solicitante y comprador de cada localidad. Cualquier entrada que no cumpla estos requisitos será considerada nula y el portador de esta entrada no podrá acceder a las instalaciones de La Cartuja.

El FC Barcelona advierte y pide también a los socios y aficionados que no adquieran localidades fuera del canal oficial de venta del Club, puesto que éstas no ofrecen ninguna garantía, no podrán ser transferidas al dispositivo móvil del comprador, y además, en caso de detectarse la reventa serán anuladas, y, por tanto, no permitirán el acceso a La Cartuja.

Todas aquellas localidades que el Club detecte que son ofrecidas y/o adquiridas en un canal de reventa serán automáticamente anuladas, quedando invalidadas para acceder al estadio La Cartuja.

La Cartuja, preparada para el clásico

La final de la Copa del Rey 2025 se disputará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, que ha ampliado su capacidad a 65.078 localidades tras recientes reformas para dejar atrás la distancia entre las gradas y el césped por la antigua pista de atletismo.

Tanto el FC Barcelona como el Real Madrid dispondrán de 26.031 entradas cada uno, lo que representa el 40% del aforo para cada club . El 20% restante será gestionado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para compromisos institucionales y patrocinadores.

Con los dos grandes rivales del fútbol español enfrentándose en una final que no se repetía desde 2014, se espera un ambiente espectacular en Sevilla, que ya se prepara para acoger a miles de aficionados en una auténtica fiesta del fútbol.