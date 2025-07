Comunicado oficial del Barça sobre Barça One y la emisión del Vissel Kobe - Barça

El FC Barcelona ha emitido este domingo un comunicado oficial desde las redes sociales de 'Barça One' para aclarar los problemas técnicos que están afectando a la emisión del primer partido de pretemporada ante el Vissel Kobe.

El club ha confirmado que el encuentro no se sigue a través de Barça One y que se hace desde los canales digitales del club. Aunque en la portada de Barça One se podía acceder a la zona de la web del Barça en la que se ha podido serguir el encuentro.

En la nota difundida a través de redes sociales se explica:

Este es el comunicado 📢 ¡INFORMACIÓN IMPORTANTE! Recordamos a todos los espectadores que el partido de hoy contra el Vissel Kobe se podrá seguir en los canales digitales oficiales del club, pero no se emite en Barça One. La plataforma se encuentra en mantenimiento.

Pese a que el encuentro sigue estando disponible de forma gratuita a través de la web oficial del FC Barcelona para los socios, la plataforma tampoco está exenta de problemas. Los socios pueden acceder introduciendo su correo electrónico registrado y un código.

Desde el club insisten en que muchos usuarios están entrando sin problemas, y recomiendan revisar todas las bandejas del correo, incluido el spam, para localizar el enlace de acceso, pero las redes sociales recogen muchos mensajes de socios y aficionados que no han podido acceder para ver el encuentro.

El debut de Hansi Flick al frente del primer equipo ha quedado así marcado por estos problemas técnicos, que empañan lo que debía ser un hito en la apuesta digital del club.