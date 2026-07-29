Comunicado oficial del Barça sobre la Asamblea de Compromisarios

La junta directiva del FC Barcelona ha decidido cambiar la hoja de ruta prevista para la próxima Asamblea de Compromisarios. Según ha comunicado el club tras la reunión celebrada este miércoles en las instalaciones de la entidad, la intención es concentrar en una única Asamblea Ordinaria todos los asuntos que inicialmente debían someterse a una sesión extraordinaria, siempre que el cierre económico lo permita.

La reunión, presidida por el vicepresidente primero, Rafa Yuste, en ausencia de Joan Laporta, ha servido para analizar la viabilidad de esta fórmula. El objetivo del club pasa por incluir en un único orden del día tanto la aprobación de las cuentas de la temporada 2025/26 y el presupuesto del ejercicio 2026/27 como las operaciones estratégicas que requieren el visto bueno de los socios compromisarios.

Para ello, el Barça ha acelerado el proceso de cierre de las cuentas anuales y su validación por parte del auditor. La junta ha conocido este miércoles una primera estimación del resultado económico de la temporada, aunque la entidad no convocará oficialmente la Asamblea hasta que el proceso de auditoría quede completamente finalizado.

La intención del club es que la Asamblea pueda celebrarse durante el mes de septiembre y, si las fechas lo permiten, hacerla coincidir con un partido en el Spotify Camp Nou para facilitar la asistencia de los compromisarios. La decisión definitiva sobre la convocatoria se tomará en las próximas semanas.

Finalmente, la junta también fue informada de la evolución de las obras del Estadi y de los trabajos previstos para el arranque de la temporada. El club mantiene el seguimiento permanente de los plazos y de las actuaciones pendientes en el recinto de Les Corts.

Puntos a aprobar

Entre los puntos más relevantes que deberán aprobar los socios, como os contamos en SPORT aunque el club no lo ha especificado en su comunicado, figura la ampliación de la financiación del Espai Barça. La directiva solicitará autorización para incrementar en 500 millones de euros el crédito firmado con Goldman Sachs con el objetivo de hacer frente al incremento del coste de las obras y completar tanto el Spotify Camp Nou como el resto del Espai Barça y el futuro Palau Blaugrana.

También deberá recibir el visto bueno de la Asamblea el acuerdo alcanzado con la empresa emiratí Ohana Development para explotar la marca Barça mediante un complejo residencial de lujo, así como la ratificación de la renovación del contrato de patrocinio con Spotify hasta 2030, una de las principales fuentes de ingresos comerciales de la entidad.

Amistosos y proyecto deportivo

Más allá de la Asamblea, la junta también avanzó varios asuntos deportivos. El club ultima la celebración de un amistoso del primer equipo masculino el próximo 15 de agosto en Tánger frente a un rival local y estudia que el Barça Femení dispute ese mismo día un encuentro de preparación contra el Manchester City.

Además, los directivos fueron informados de la inminente incorporación de una nueva futbolista para el primer equipo femenino, Kerolin, aunque el comunicado no la nombra, y de la evolución del proyecto de integración estructural entre el Barça Atlètic y el primer equipo.