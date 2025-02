Comunicado oficial del Barça sobre la animación del nuevo Spotify Camp Nou

El FC Barcelona ha anunciado el inicio de un proceso participativo para la creación de un espacio de animación permanente en el nuevo Spotify Camp Nou. Con el respaldo de la Junta Directiva, el Club abrirá un diálogo con socios, jugadores, empleados y expertos en gradas para alcanzar un consenso sobre su implementación.

El proceso contará con varias fases, con la aprobación del formato prevista para junio-julio y la concreción del espacio y sus integrantes en agosto-septiembre. Para garantizar una gestión eficiente, el FC Barcelona externalizará el proyecto a una empresa especializada, asegurando así un enfoque profesional e inclusivo.

Comunicado íntegro del club

"El FC Barcelona impulsará un proceso participativo cuya finalidad es la creación de un espacio de animación permanente en el nuevo Spotify Camp Nou.

La idea en la que trabaja la entidad, y que hoy ha contado con el apoyo de la Junta Directiva, en su reunión mensual, es empezar un proceso de diálogo con todos los actores que pueden tener interés en una grada de animación, desde los socios y socias a los jugadores y jugadoras, pasando por trabajadores y trabajadoras del Club y hasta expertos en gradas.

El FC Barcelona quiere escuchar a todo el mundo y llama a quien quiera opinar de esta materia para llegar a un consenso con todos los segmentos relacionados con la animación, por lo que iniciará en breve unos encuentros para empezar un diálogo constructivo que deberá tener los siguientes plazos:

- Junio/Julio: aprobación del nuevo formato.

- Agosto/Septiembre: concreción del nuevo espacio de animación, así como de sus integrantes.

Para activar este proyecto, el Club externalizará el proceso en una empresa con experiencia en animación, mediación y procesos de participación que promoverá el diálogo y el intercambio de ideas, y que concretará el proyecto, siempre bajo el amparo del FC Barcelona.

El FC Barcelona informará y explicará todos los pasos que dará el Club para llevar a cabo esta iniciativa".

Ruido social

El club sigue inmerso en un debate constante sobre la Grada de Animación, cuya ausencia en el Estadi Olímpic de Montjuïc se ha convertido en un tema recurrente entre la afición, que no se ha cansado a través de cánticos y pancartas en pedir que se recupere el espacio.

Desde hace meses, los grupos de animación no pueden acceder al estadio debido al impago de una sanción de 21.000 euros impuesta por la UEFA por cánticos en partidos de la pasada temporada. La directiva de Joan Laporta, no obstante, mantiene firme su postura y no ha dado señales de flexibilizar sus exigencias, centrándose ahora en el proceso participativo para definir un nuevo modelo de animación en el futuro Spotify Camp Nou.