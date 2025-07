Comunicado oficial del Barça sobre Alan Godoy

Tal y como ha ido narrando estas semanas SPORT, Alan Godoy abandona la disciplina del FC Barcelona. El delantero, que llegó en el mercado invernal procedente del Eldense, ha jugado esta segunda mitad de temporada en el filial azulgrana. Pese a aportar goles, una lesión truncó su evolución y no logró explotar con la casaca del Barça Atlètic.

En este diario ya dijimos hace unos días que el jugador canario pondría rumbo al Estrela da Amadora de la Primera División de Portugal y este sábado el FC Barcelona he hecho oficial ese movimiento. Se va en calidad de cedido por una temporada (cabe recordar que firmó con el Barça hasta 2027). Una oportunidad muy buena para jugar en la élite del fútbol luso para este ariete con pasado en el Alavés, el Mirandés o el Sanluqueño.

SIN OPCIONES CON FLICK

Godoy tenía claro que no podías eguir jugando en el Barça en Segunda RFEF. El objetivo del filial no es otro que recuperar la plaza en Primera RFEF, pero muchos de los jugadores que han bajado no seguirán en el equipo. Algunas bajas ya se han ido confirmando... y otras están cerca de hacerlo. Era un secreto a voces que Alan Godoy no seguiría. Al menos, en el filial. Porque la categoría se le queda muy pequeña y porque, claro, iba a contar con ofertas superiores a estar en Segunda RFEF.

Alan Godoy, contra la Gimnástica Segoviana / FCB

Sin la posibilidad de poder dar el salto aún al primer equipo ante el 'overbooking' de delanteros con los que cuenta Hansi Flick, al que hay que sumar a Nico Williams, club y agentes del futbolista han decidido que lo mejor era buscar una salida para esta próxima temporada. Godoy tiene contrato con el Barça hasta junio de 2027 y la dirección deportiva azulgrana no le quiere perder la pista tan pronto.