Comunicado oficial del Barça por el acuerdo con la empresa de inteligencia artificial ZKP

El FC Barcelona comunicó hace 12 días su compromiso con la empresa Zero-Knowledge Proof (ZKP). Una empresa relacionada con la inteligencia artificial para ser su próximo patrocinador global de cara a los próximos tres años, hasta 2028. Aunque este miércoles 26 de noviembre los culés aseguraron que no tienen ninguna vinculación con el token lanzado por esta compañía.

"Ante las informaciones aparecidas sobre el lanzamiento por parte de la compañía Zero-Knowledge Proof (ZKP), con quien el Club oficializó hace unos días un acuerdo de patrocinio por el que esta empresa se convertía en el Partner Oficial del Protocolo Criptográfico del Club, el FC Barcelona quiere aclarar que:

El FC Barcelona no tiene vinculación alguna con el token de esta compañía.

El Club no tiene ninguna responsabilidad ni participación en la emisión ni en la gestión de este token, ni hace uso de la tecnología asociada.

Ni la existencia de este token ni su emisión estaban previstas en el acuerdo de patrocinio firmado previamente con el Club.

El FC Barcelona reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto a sus acuerdos institucionales, comunicando las novedades oportunas en el momento que se disponga de información concluyente", afirmó el club azulgrana en un comunicado enviado este miércoles.