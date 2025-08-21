Comunicado oficial de la AFE por el partido en Miami: "Queremos respeto y transparencia"

La Liga y la Real Federación Española de Fútbol quieren que el Villarreal - FC Barcelona del próximo mes de diciembre se dispute en Miami y sea el primer encuentro oficial jugado fuera del país. Muchos clubes salieron en contra de esa información e incluso el Real Madrid llegó a sacar un comunicado alegando que este encuentro adulteraba la competición.

En una entrevista en RNE, Javier Tebas dejó claro que este tema se trató hace algunos años y que los equipos no se opusieron. Pero este jueves la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha mostrado su postura sobre este tema en un comunicado en conjunto con todos los capitanes de Primera División reunidos esta tarde.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / SPORT

En la reunión entre las dos partes se valoró el encuentro en Miami y la AFE requirió a la Liga un informa descriptivo con todos los detalles para poder informar a los futbolistas. Además, la asociación de jugadores tildó de 'falta de respeto' este encuentro por la ausencia de diálogo y de información para los futbolistas.

El comunicado completo de la AFE:

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y todos los capitanes de Primera División se han reunido en la tarde de este jueves para valorar la solicitud que, según anunció la RFEF el pasado 11 de agosto, elevaría a UEFA y FIFA para la disputa, fuera del territorio nacional, de un partido de Liga de la presente temporada.

AFE requirió a la Liga un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los futbolistas y conocer su opinión. En su respuesta, la patronal negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones.

Ante esta situación consideramos que, por la ausencia de diálogo y de información a los jugadores, el inicio de los trámites de un proyecto impulsado por la Liga y aprobado sin ninguna información por la Junta Directiva de la RFEF, es una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica.

“Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia”. Con este contundente mensaje AFE exige a las instituciones españolas implicadas toda la información sobre un proyecto que cambiaría la competición y que requiere de un diálogo, negociación y acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con “los principales actores, que somos nosotros”..