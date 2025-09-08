Comunicado médico oficial: el Barça confirma la lesión de Frenkie de Jong

Se confirman las malas noticias para el Barça con Frenkie de Jong. El neerlandés tuvo que abandonar la concentración con Países Bajos después de tener que ser substituído en el primer partido contra Polonia por molestias y ahora, tras las exploraciones realizadas por los médicos del club azulgrana, ya se conoce el abasto de la lesión.

"El jugador Frenkie de Jong ha sufrido una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad", así lo han comunicado los canales oficiales de la entidad barcelonista.

¿Cuántos partidos se perderá?

Aunque el club no ha comunicado plazos, el jugador neerlandés es seria duda para disputar el próximo partido contra el Valencia el domingo 14 de septiembre, en el primer encuentro de los de Hansi Flick de la temporada como locales.

En caso de ratificarse su ausencia ante los ches, la del neerlandés será una baja sensible para los blaugranas, quienes tampoco podrán contar con Gavi en el centro del campo debido a la lesión que sufre en la rodilla -se ha apostado por un tratamiento conservador-, ni con Alejandro Balde. En su caso, el lateral estará tres semanas ausente tras lastimarse el bíceps femoral en el entrenamiento del miércoles.

Flick cuenta con él, por supuesto, pero tampoco forzará porque tiene alternativas y, sobre todo, porque esto acaba de empezar y no es necesario forzar más de la cuenta. Koeman, de hecho, aseguró antes del partido contra Lituania que "es demasiado arriesgado hacerle jugar", algo que desde el Barça han reafirmado.

En los tres partidos que los blaugranas han disputado en el nuevo curso, Frenkie ya se tuvo que perder el segundo enfrentamiento contra el Levante por su segunda paternidad, aunque en la victoria contra el Mallorca y en el empate contra el Rayo Vallecano sí que formó parte del once.

Casadó, alternativa

Con la lesión confirmada de Frenkie de Jong y Gavi entre algodones con sus molestias en la rodilla operada, Marc Casadó sube enteros para hacerse con la titularidad en el partido contra el Valencia en Barcelona.

El de Sant Pere de Vilamajor ya fue titular en Levante ante la ausencia por partenidad del centrocampista oranje, por lo que Flick, que como él mismo dijo siempre apostó por la continuidad del canterano, podría darle la alternativa junto a Pedri en la sala de máquinas.