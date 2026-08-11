Comunicado médico oficial del Barça sobre Bardghji

Se cumplieron los peores pronósticos. Roony Bardghji sufrió una lesión en la rodilla durante el entrenamiento matinal de este lunes y el club blaugrana comunicó la gravedad de la lesión tras supervisar exhaustivamente al futbolista. El comunicado dice lo siguiente: "El jugador del primer equipo Bardghji ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. El jugador será sometido a cirujía en los próximos días".

La lesión, por tanto, es muy grave y Bardghji se perderá prácticamente toda la temporada. El Barça no ha dado el tiempo definitivo de baja, pero estará unos siete meses fuera de los terrenos de juego. Lo más probable es que no juegue en este curso, por lo que deberá realizar una recuperación larga. Debería estar listo a finales de temporada, pero lo lógico es que no vuelva hasta la próxima temporada.

Bardghji no contaba para esta temporada y el club le estaba buscando salida en el mercado, pero la lesión ha roto toda la planificación. Ha sido un golpe muy duro tanto para el extremo sueco como para el resto de sus compañeros, que quedaron impresionados por lo sucedido durante el entrenamiento. El futbolista ya fue consciente de que la lesión era muy grave y las exploraciones así lo han confirmado.

El extremo tenía ofertas importantes para salir traspasado con opción de recompra y estaba analizando la mejor opción para su futuro con el apoyo del Barça, que no quería perder el control a futuro del futbolista. Bardghji había hablado ya con Hansi Flick y el pasado sábado se quedó fuera de la convocatoria junto a Marc Casadó para ir a jugar el triangular en Udine.

Bardghji ya había tenido una lesión similar en la misma rodilla por lo que la preocupación en el Barça es máxima. En el club blaugrana confían en que la cirujía y los meses de recuperación con fisioterapia acaben resultando para que sueco pueda continuar al máximo nivel. En el club blaugrana demosttró que puede ser un futbolista diferencial, aunque aquí tuvo mucha competencia en el año que jugó en el primer equipo.