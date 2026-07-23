Comunicado médico de Frenkie de Jong con pésimas noticias para el Barça

Ya hay noticias sobre la lesión de Frenkie de Jong y no son nada buenas, pues el centrocampista neerlandés sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le tendrá varios meses de baja, aunque, en principio, no pasará por el quirófano. El FC Barcelona emitió un comunicado médico después de las pruebas que se le realizaron al futbolista, que jugó los últimos dos partidos de Países Bajos en el Mundial con molestias en la rodilla. De Jong seguirá un tratamiento conservador y aunque ni en la información del club ni en el mensaje del propio futbolista en Instagram se habla de tiempos de recuperación, podría estar en torno a los tres o cuatro meses. Sobre todo si finalmente tiene que ser operado, algo que no es descartable en este momento.

El comunicado emitido por el FC Barcelona señala, textualmente, que: "Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas".

El propio futbolista explica en un comunicado propio, publicado a través de sus propias redes sociales, que se lesionó durante el Mundial, pero que "los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si continuaba jugando". Sí admitió el jugador que "la lesión era más grave de lo que se había determinado".

Frenkie de Jong se sometió a estas pruebas médicas por parte de los galenos azulgranas tras regresar lesionado del Mundial. Este mismo jueves estuvo el futbolista holandés en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, y ahora empieza un camino en el que, primero, intentará recuperarse eludiendo el quirófano, pero habrá que ver, en unas semanas, si está funcionando o no y si hay que tomar otro tipo de medidas.

La pasada campaña ya fue difícil para Frenkie de Jong por las lesiones, que han ido frenando su progresión futbolística y desgastando su relación, sobre todo con la opinión pública. El propio futbolista se muestra dolido por los que dudan de su profesionalidad y compromiso con el club.