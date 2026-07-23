Comunicado médico de Frenkie de Jong con pésimas noticias para el Barça

Ya hay noticias sobre la lesión de Frenkie de Jong y no son nada buenas, pues el centrocampista neerlandés sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le tendrá varios meses de baja, aunque no le obligará a pasar por el quirófano. El FC Barcelona emitió un comunicado médico después de las pruebas que se le realizaron al futbolista, que jugó los últimos dos partidos de Países Bajos en el Mundial con molestias en la rodilla. De Jong seguirá un tratamiento conservador, y en principio, no tendrá que pasar por el quirófano. Pero aunque ni en la información del club ni en el mensaje del propio futbolista en Instagram se habla de tiempos de recuperación, podría estar en torno a los tres o cuatro meses.

El comunicado emitido por el FC Barcelona señala, textualmente, que: "Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas".

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El propio futbolista explica en un comunicado propio que se lesionó durante el Mundial, pero que "los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si continuaba jugando".