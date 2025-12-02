Comunicado médico de Frenkie de Jong

De Jong no aparece en la lista de convocados para el encuentro que el Barça disputa esta noche ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El holandés sufre un proceso febril que le indispone para estar junto a sus compañeros ante los colchoneros. Se trata de una baja sensible para el conjunto que dirige Hansi Flick, que vuelve a quedarse sin el futbolista por segundo encuentro consecutivo.

Flick intenta corregir el posicionamiento de De Jong en el Bridge / VALENTÍ ENRICH

El último partido que disputó Frenkie fue ante el Chelsea, un 3-0 que dejó tocado al equipo y en el que el holandés no estuvo demasiado fino. Tras este encuentro, De Jong fue baja ante el Alavés, en este caso por motivos personales. La cuestión es que, desde Stamford Bridge, uno de los capitanes del equipo no ha podido ayudar a sus compañeros y tampoco lo hará ante los de Diego Simeone.

Este es el comunicado médico emitido por el Barça:

"Frenkie de Jong será baja para el partido ante el Atlético de madrid a causa de un procso febril", reza el texto hecho público por el club blaugrana. De esta manera, el centrocampista se une a las ausencias de Fermín López, Gavi, Ter Stegen y Ronald Araujo.