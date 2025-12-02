FC Barcelona
Comunicado médico de Frenkie de Jong
El holandés no entra en la lista de convocados para el partido ante el Atlético de Madrid
De Jong no aparece en la lista de convocados para el encuentro que el Barça disputa esta noche ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El holandés sufre un proceso febril que le indispone para estar junto a sus compañeros ante los colchoneros. Se trata de una baja sensible para el conjunto que dirige Hansi Flick, que vuelve a quedarse sin el futbolista por segundo encuentro consecutivo.
El último partido que disputó Frenkie fue ante el Chelsea, un 3-0 que dejó tocado al equipo y en el que el holandés no estuvo demasiado fino. Tras este encuentro, De Jong fue baja ante el Alavés, en este caso por motivos personales. La cuestión es que, desde Stamford Bridge, uno de los capitanes del equipo no ha podido ayudar a sus compañeros y tampoco lo hará ante los de Diego Simeone.
Este es el comunicado médico emitido por el Barça:
"Frenkie de Jong será baja para el partido ante el Atlético de madrid a causa de un procso febril", reza el texto hecho público por el club blaugrana. De esta manera, el centrocampista se une a las ausencias de Fermín López, Gavi, Ter Stegen y Ronald Araujo.
- Maldini se ofusca con el Real Madrid y sentencia el posible penalti a Rodrygo
- Araujo pide un tiempo al Barça
- Schlotterbeck, decisión final: en Alemania ya lo dan por hecho
- Lamine Yamal: 'Me gusta ser una estrella
- Gavi se deja ver en el último entrenamiento
- El Barça tiene cerca el fichaje del delantero Hamza Abdelkarim
- ¡Cumbre de Deco con los agentes de Araujo en la Ciutat Esportiva!
- Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR en la jornada 14: el Real Madrid seguiría siendo líder