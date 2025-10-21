Comunicado médico de Ferran Torres y Christensen

Hansi Flick recupera a uno de sus futbolistas importantes para recibr este martes a Olympiacos en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions: se trata de Ferran Torres. Sin embargo, no todo son buenas noticias porque, de forma paralela, pierde a uno de sus centrales, Andreas Christensen.

El de Foios ha recibido el alta médica tal, mientras que el danés será baja a causa de una indisposición grastrointestinal. Este es el comunicado médico de ambos jugadores emitido por el Futbol Club Barcelona: "El jugador del primer equipo Andreas Christensen será baja para el partido de hoy contra el Olympiacos a causa de una indisposición gastrointestinal. El jugador del primer equipo Ferran Torres ha recibido el alta médica y está a disposición de Hansi Flick para el partido de hoy contra el Olympiacos".

Ferran Torres regresó antes de tiempo de la concentración de la selección española por una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, pero se esperaba que pudiese estar disponible ante el Girona. Sin embargo, no se quiso arriesgar ante una semana clave en la Champions y en LaLiga.

Ferran, listo para el clásico

Mientras en Europa el equipo de Hansi Flick necesita lograr su primera victoria en casa tras caer ante el PSG en la segunda jornada (antes habían sumado los tres puntos en Newcastle), el próximo sábado los blaugrana visitan el Santiago Bernabéu, lo que obliga a extremar las precauciones para que la enfermería, muy cargada, pueda aligerar peso. Ferran, ya recuperado de la sobrecarga que le impidió seguir con España, ya está a disposición del técnico alemán ante el Olympiacos.

Andreas Christensen y Frenkie de Jong junto a otros compañeros en un entrenamiento del FC Barcelona / Valentí Enrich

Por su parte, Christensen se ausentó de la sesión de entrenamiento previa al encuentro de Champions a causa de una indisposición y, aunque parecía poca cosa y lo más probable era que pudiera estar a disposición, finalmente no se ha encontrado en perfectas condiciones y se quedará en casa recuperándose.