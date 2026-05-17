FC BARCELONA
Comunicado médico del FC Barcelona sobre Ferran Torres
El delantero valenciano, baja para el último partido de la temporada 2025/26 en el Spotify Camp Nou
El FC Barcelona ha anunciado, en la previa del partido contra el Real Betis en el Spotify Camp Nou, que Ferran Torres no estará a disposición de Hansi Flick "por molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda". Aunque el delantero valenciano, tal como ha indicado la resonancia magnética a la que se ha sometido, solo sufre una "sobrecarga muscular", el técnico blaugrana no lo forzará para el último encuentro de la temporada 2025/26 en el Estadi.
Con la Liga ganada y celebrada y el Mundial a la vuelta de la esquina, es evidente que el Barça extremará precauciones con todos sus futbolistas. Ferran es un jugador importante para Flick y, de hecho, no fue titular contra el Alavés, pero no se ha sentido al 100% en la previa del partido y los servicios médicos culés han optado por la prudencia. El 'tiburón' no estará ni en el once ni en el banquillo contra el Real Betis.
Veremos cómo evoluciona Ferran Torres y si puede recuperarse a tiempo para el partido de la próxima semana en Mestalla, el estadio donde dio sus primeros pasos en la élite del fútbol. En caso de que tampoco juegue, el de Foios finalizará el curso con un total de 21 goles en 48 apariciones.
La alineación del FC Barcelona contra el Real Betis
Con la baja de Ferran, Hansi Flick apuesta por el siguiente once en la penúltima jornada de Liga: Joan Garcia; Koundé, Eric, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Gavi, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Fermín.
En el banquillo, por su parte, estarán Balde, Araujo, Cubarsí, Rashford, Christensen, Casadó, Roony, Olmo, Szczesny, Kochen, Xavi Espart y Tommy. Marcus Rashford no entrenó este sábado y era duda para el compromiso, pero finalmente sí que está en condiciones de jugar.
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