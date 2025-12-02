Comunicado médico del FC Barcelona tras la operación de Aitana Bonmatí

El FC Barcelona emitió un comunicado médico para informar que Aitana Bonmatí fue "intervenida satisfactoriamente este martes de la fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo" que sufrió durante un entrenamiento de la selección española para preparar la vuelta de la final de la Women's Nations League contra Alemania que se disputará esta tarde en el Riyadh Air Metropolitano.

El club blaugrana notificó que la operación, llevada a cabo a cargo del doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos culés, fue satisfactoria y que, como consecuencia de la misma, Aitana estará alrededor de cinco meses de baja. Pere Romeu, por consiguiente, no podrá contar con la tres veces ganadora del Balón de Oro hasta principios de mayo como pronto, por lo que se perderá prácticamente lo que resta de temporada. Se confirmaron los peores pronósticos.

Y es que la vuelta de las semifinales de la Women's Champions League está prevista para el fin de semana del 2 y 3 de mayo, justamente dentro de cinco meses exactos, por lo que salvo que acorte plazos Aitana solo podría llegar a la hipotética final de la máxima competición continental (23 de mayo). Una lesión de estas características requiere un regreso a los terrenos de juego progresivo para adquirir ritmo de competición, por lo que si el Barça alcanzara esta ronda lo más normal es que difícilmente pudiera lucir su mejor versión en el partido por el título.

Durante su proceso de recuperación, la centrocampista catalana también se perderá la Supercopa de España (que tendrá lugar en enero de 2026) y todas las rondas de la Copa de la Reina excepto la final (16 de mayo). Siempre que los tempos sean los marcados por el club, Aitana reaparecerá, como pronto, en la antepenúltima jornada de la Liga F. Pere Romeu, por consiguiente, deberá buscar en el fondo de armario culé un recambio de garantías para intentar mantener el nivel competitivo de un equipo al que se le exige anualmente competir por todos los títulos posibles. A pesar de tener solo 19 años, Vicky López es, a día de hoy, la candidata más firme a ocupar su sitio en las grandes noches.

"El reto es grande. Tu fuerza, más"

Como no podría ser de otra forma, el Barça envió un mensaje de ánimos a Aitana a través de las redes sociales. "El reto es grande. Tu fuerza, más", publicó el club blaugrana en 'X' e Instagram. El barcelonismo se volcó con la ribetana y le deseó una rápida recuperación. Será una baja muy sensible para el equipo, pero sus compañeras y la afición intentarán sobreponerse a esta adversidad y cumplir los objetivos marcados.

Esta temporada, Aitana registra unos números de seis goles y tres asistencias en 15 partidos. Pieza fundamental del centro del campo del Barça, la futbolista catalana se suma a una lista de bajas del conjunto blaugrana en la que figuran Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Esmee Brugts y Kika Nazareth. La portuguesa también se ha lesionado en el presente parón de selecciones: tiene un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que le mantendrá alrededor de tres semanas de baja.