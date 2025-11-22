Comunicado médico del Barça sobre Rashford

Malas noticias para Marcus Rashford. El futbolista inglés, uno de los dos jugadores de la plantilla que ha participado en todos los partidos de la temporada 2025/26 junto con Eric Garcia, se perderá el encuentro de regreso al Spotify Camp Nou por culpa de "un proceso gripal".

"El jugador del primer equipo Marcus Rashford será baja para el partido de hoy contra el Athletic Club a causa de un proceso gripal", ha informado el FC Barcelona a través de sus redes sociales.

Rashford no ha entrado en la convocatoria de Hansi Flick después de perderse los dos últimos entrenamientos previos al partido contra el Athletic Club. SPORT desveló la ausencia del delantero con permiso del club en la sesión del jueves, mientras que este viernes el futbolista sí que acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero abandonó las instalaciones culés después de hablar con el entrenador alemán.

Flick ya dejó entrever que la presencia de Marcus en la lista ante el Athletic era muy complicada y este sábado, a escasas horas del partido, se ha confirmado. No solo no podrá ser titular, sino que tampoco estará en el banquillo como recurso de fondo de armario. El Barça no podrá contar con un atacante que ha marcado diferencias en el inicio del curso, con seis goles y nueve asistencias en 16 aparaciones.

En principio, Rashford no debería tener ningún problema para viajar a Londres y estar a disposición de Flick de cara a la visita al Chelsea. La situación del Barça en la 'fase liga' de la Champions League aún no es preocupante, pero los culés no pueden perder más puntos si no quieren comprometer seriamente sus opciones de finalizar en el top-8.