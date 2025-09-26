Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Raphinha

Día horrible para el Barça. Los azulgranas consiguieron superar al Oviedo con una gran segunda parte y remontaron el 1-0 adverso, pero ese partido ha dejado estragos en el equipo de Hansi Flick.

Raphinha se marchó sustituido en la segunda parte, un cambio que hizo saltar las alarmas rápidamente porque el brasileño se marchó con síntomas evidentes de dolor y, en rueda de prensa, el técnico alemán confirmó que el cambio fue por precaución. Había sentido unas pequeñas molestias musculares.

El brasileño estaba siendo de los jugadores más peligrosos del Barça. Con un tiro al palo en la primera parte estuvo a punto de abrir el marcador, pero los ovetenses se salvaron y pusieron el primero en la siguiente jugada tras un error de Joan Garcia. En el minuto 65 Flick decidió dar entrada a Lewandowski y Raphinha fue el substituido.

Aunque parece que esas pequeñas molestias han terminado siendo más serias de lo esperado. El FC Barcelona ha comunicado oficialmente la lesión del jugador con su parte médico. El brasileño tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y los azulgranas han estimado unas 3 semanas de baja. Algo que supone que no volverá hasta la vuelta del parón de selecciones.

Raphinha se perderá seguro el siguiente partido de Liga ante la Real Sociedad en Montjuïc, el duelo de Champions ante el Paris Saint-Germain, también en la montaña mágica, y la visita azulgrana a Sevilla. Los tres encuentros anteriores a marcharse con sus selecciones, convocatoria de la que también se debería caer el extremo.

Los de Ancelotti se enfrentarán a Corea del Sud y a Japón en dos encuentros amistosos de preparación para la Copa del Mundo del 2026. Raphinha, que fue clave en los dos últimos encuentros de clasificatoria, no podrá acompañar a sus compañeros.

Con la ausencia de Lamine Yamal, el '11' azulgrana se había adueñado de la banda derecha. Ante el Valencia marcó dos tantos y contra el Getafe jugó solo una parte y asistió a Ferran Torres en el segundo gol azulgrana. Por 'suerte', parece que la baja de Raphinha coincidirá con la vuelta del '10' y al menos Flick no tendrá a dos de sus estrellas lesionadas. Lamine volverá a la derecha, Lewandowski y Ferran se jugarán la punta de ataque, y la izquierda será para Marcus Rashford.

Además, el alemán recibió la mala noticia de la lesión de Joan Garcia y Frenkie también se marchó antes de terminar el entrenamiento, aunque se trata solo de una medida de precaución con el neerlandés. El catalán sí que será baja durante algunos encuentros.

Mazazo para el Barça a menos de una semana de recibir al campeón de Europa, en un partido que era especial para Raphinha. Ante ellos empezó su gran momento de forma como azulgrana en los cuartos de final de la Champions League en 2024 con tres tantos en los dos encuentros.