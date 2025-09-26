El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia

Malas noticias para el FC Barcelona. Joan Garcia se lesionó en la última jugada de la trabajada victoria a domicilio ante el Real Oviedo y estará de cuatro a seis semanas de baja. El portero de Sallent sufre "una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda", según ha anunciado este viernes el club blaugrana en un comunicado. Concretamente, en el último chut de Lucas Ahijado que paró en ya en el añadido y en el que flexiona las piernas. Una mala fortuna tremenda, sin duda, para el ex del Espanyol.

"El jugador Joan Garcia sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, en función de su evolución", ha comunicado el Barça a través de sus redes sociales.

Después de un aterrizaje espectacular en el Barça, con grandes actuaciones y una seguridad bajo palos increíble desde los primeros compases de la pretemporada, Joan Garcia ha sufrido un contratiempo que le apartará varios partidos de los terrenos de juego. Está descartado para los duelos de Liga ante la Real Sociedad (28 de septiembre) y el Sevilla (5 de octubre) y el duelo continental frente al PSG, todos ellos previos al parón de selecciones de octubre.

BAJA TAMBIÉN PARA LA SELECCIÓN

El arquero catalán tampoco tendrá opciones de ser internacional por primera vez en su carrera y ser convocado por Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre). Y tampoco llegará a los compromisos del Barça inmediatamente posteriores al parón, en casa frente al Girona (18 de octubre) y el Olympiakos (21 de octubre). Ni, salvo sorpresa mayúscula, al clásico del Santiago Bernabéu (26 de octubre).

A partir de ahí, la evolución de Joan Garcia marcará su disponibilidad. Desastrosas noticias para Hansi Flick, que deberá confiar en Wojciech Szczesny en un tramo muy importante de la temporada tanto en LaLiga como en la Champions. Su baja producirá, además, un efecto dominó importante en las categorías de base del club barcelonista, puesto que Diego Kochen se encuentra convocado con la selección sub'20 de Estados Unidos para el Mundial e Iker Rodríguez fue operado recientemente y estará medio año de baja.