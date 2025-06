Comunicado médico del Barça sobre Gerard Martín

Sueño frustrado para Gerard Martín. El lateral zurdo de Sant Andreu de la Barca, que cayó lesionado en su estreno en el Europeo sub'21 con España, se pierde el torneo por culpa de una lesión en el quinto metatarsiano de la mano derecha. El ex del Cornellà, que ha sido bastante protagonista con Hansi Flick este pasado curso, tendrá que pasar por el quirófano.

El Barça ha emitido un comunicado médico en el que especifica que sufre, exactamente, una luxación de la base del quinto metatarsiano de la mano derecha y que será intervenido el próximo martes a cargo del Doctor Mir bajo la supervisión de los servicios médicos.

El club barcelonista ofrecerá un nuevo comunicado tras la operación en la que especificarán el tiempo de baja, pero según ha podido saber SPORT se estima entre cuatro y seis semanas. En los primeros 20-30 días no podrá tener contacto el zaguero barcelonés, pero a partir del mes aproximadamente ya podrá ir introduciéndose en los ejercicios grupales de forma progresiva.

CASI TODO EL PROCESO LO CUMPLIRÁ DE VACACIONES

La parte 'positiva', si es que la hay, es que el Barça empieza la pretemporada en un mes, por lo que Gerard cumplirá esa primera parte más engorrosa de la recuperación estando de vacaciones. Frustrado, eso sí, por no haber podido disputar ese primer Europeo con la selección sub'21 (y último porque el curso que viene ya no podrá por edad).

Gerard Martín en acción durante el partido del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA entre Eslovaquia y España / RFEF

El potente defensa formado en el Sant Gabriel (entre otros), habló para 'Jijantes' sobre su futuro (suena un posible traspaso a la Premier) a su llegada al Aeropuerto del Prat: "Son cosas que salen. Al final no hago caso, estoy centrado en el Barça y la verdad es que estoy contento con mi temporada", aseguró Gerard Martín en declaraciones a Jijantes. El defensa azulgrana subrayó también que "desde el staff también creo que están contentos conmigo, de mi crecimiento y lo que me queda por mejorar. La verdad que no pienso en otra cosa que no sea el Barça. Estoy tranquilo".