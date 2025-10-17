Comunicado médico del Barça sobre Ferran Torres

Más malas noticias para Hansi Flick. El FC Barcelona ha emitido un comunicado médico para informar que Ferran Torres, con "molestias derivadas de la sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el parón de selecciones", "es baja para el partido contra el Girona por precaución".

Ferran regresó prematuramente de la concentración de la selección española debido a una "sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda sin lesión asociada", según detallaron tanto el Barça como la Federación Española en sendos informes. Las molestias no han remitido aún, sin embargo, y el futbolista valenciano no ha podido recuperarse a tiempo para el compromiso contra el Girona en Montjuïc correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025/26.

Sin Raphinha ni Robert Lewandowski, y con Lamine Yamal dejando atrás una pubalgia, los problemas físicos de Ferran (que no deberían revestir gravedad) dejan en cuadro al Barça de cara al regreso a la competición de clubes tras el parón de selecciones de octubre. En la parcela ofensiva, más allá del genio de Rocafonda solo están disponibles Marcus Rashford y Roony Bardghji. Dani Olmo y Fermín López podrían ser buenos recursos para el ataque, pero el catalán está lesionado y el andaluz lleva varias semanas de inactividad por el mismo motivo.

Aunque Fermín y Lamine Yamal recibirán el alta médica este sábado a primera hora, la enfermería culé sigue muy llena. Marc-Antré ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, Raphinha y Robert Lewandowski continúan en el dique seco y, de hecho, solo el brasileño tiene opciones de recuperarse de cara al clásico del próximo domingo 26 de octubre. Además de Ferran Torres, claro está.

Una vez más, Flick deberá volver a apostar por la Masia ante la plaga de bajas que afecta al Barça. Dro y Toni Fernández se perfilan como los dos canteranos con más opciones de tener minutos en el corto plazo, pues llevan en dinámica del primer equipo desde pretemporada y el técnico alemán confía mucho en su potencial. Juan Hernández también se ha ejercitado a sus órdenes este viernes, por lo que podría entrar en la convocatoria.