Comunicado médico del Barça sobre Dani Rodríguez

Se acumulan las malas noticias en el seno del Barça Atlètic. Si la marcha del equipo no está siendo especialmente buena y no conoce la victoria en casa desde hace más de dos meses que no gana en casa, ahora se le suma una baja muy sensible. Albert Sánchez no podrá contar con su extremo más desequilibrante, Dani Rodríguez, por lo menos hasta dentro de dos meses.

En un comunicado oficial que ha emitido el club, se informa que el vasco ha sufrido una lesión en los isquiotibiales y que estará entre ocho y 10 semanas de baja. Jarro de agua fría muy importante para el equipo, sin lugar a dudas. Dani venía en un buen estado de forma y contando con cada vez más protagonismo tras regresar de otra lesión que sufrió en el primer tramo de temporada.

SITUACIÓN COMPLICADA

El técnico del Barça Atlètic viene sufriendo un verdadero 'via crucis' en forma de bajas. Durante el curso ya ha perdido, entre otros, al propio Dani, a Dacosta, a Aleix Garrido, a Alexis Olmedo o a Mamadou Mbacke. Víctor Barberá y Percan siguen de baja, igual que Trilli en el lateral diestro.

Panorama complicado para un cuadro azulgrana que tiene 23 puntos, los mismos que el primer equipo que ocupa puestos de descenso en el Grupo 1 de Primera RFEF. Esta semana el filial visita al Ourense, penúltimo con solo un punto menos en la tabla.