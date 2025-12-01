Comunicado médico del Barça sobre Aitana Bonmatí

Pésimas noticias las que recibió el FC Barcelona acerca de la flamante ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí. La de Sant Pere de Ribes se ha roto el peroné durante la concentración con la selección española en el marco de la disputa de la gran final de la UEFA Nations League.

El comunicado que emitió la RFEF sobre la lesión de Aitana es el siguiente: "Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo, 30 de noviembre, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo. La jugadora natural de Ribas volverá a la ciudad condal y a la disciplina de su club para comenzar su periodo de recuperación".

SE CONFIRMA EL QUIRÓFANO

A partir de aquí, la futbolista regresó esta mañana a Barcelona desde Las Rozas para someterse a más pruebas ya bajó la supervisión de los médicos del club. La clave en el proceso de recuperación de Aitana Bonmatí radicaba en saber si tendría que pasar o no por el quirófano. En el mejor de los pronósticos el periodo de recuperación de la fractura del peroné podía oscilar alrededor de los dos meses de baja, aunque finalmente el club ha confirmado la intervención confirmando los peores pronósticos:

"Las pruebas realizadas este lunes a la jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí han confirmado que sufre una fractura transindesmal del peroné a nivel del tobillo izquierdo. El tratamiento será quirúrgico y se realizará mañana martes a cargo del doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico."

Aunque desde el club azulgrana no se ha hablado de tiempos de recuperación, el diagnóstico para este tipo de operaciones se sitúa en los cuatro meses, por lo que Pere Romeu pierde a una jugadora capital, a la mejor del mundo los últimos dos años, en el tramo más importante de la temporada. La tres veces ganadora del Balón de Oro se perderá, sin contar los partidos extra si el Barça vanza en Copa de la Reina, Supercopa de España y Champions, 16 partidos oficiales, que podrían ser 22 si las azulgranas avanzan hasta su regreso.

En el mejor de los casos, Aitana podría estar disponible para los dos últimos meses del curso, por lo que el Barça debería llegar sin su jugadora estrella hasta las semifinales de la UWCL y esperar que, una vez allí, la de Sant Pere de Ribas ya esté recuperada para ayudar al equipo en una eliminatoria que empezaría el 25/26 de abril, con el partido de vuelta el 2/3 de mayo.