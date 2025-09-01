Comunicado de Mediapro tras el caos con el VAR en el Rayo - Barça

Después de toda la polémica en el Rayo Vallecano - Barça, Mediapro ha emitido un comunicado oficial para tratar de poner luz sobre el asunto. Cabe recordar que la primera parte se jugó sin VAR debido a los problemas, provocando un auténtico caos que no sentó nada bien a ninguno de los dos equipos.

El comunicado dice lo siguiente: "Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, ha impedido el correcto funcionamiento del servicio de VAR durante la primera parte del Rayo Vallecano - Fútbol Club Barcelona. A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad en la segunda parte. Grup Mediapro está trabajando para esclarecer las causas del incidente".

Según la información que ha ofrecido Cope, el sistema se cayó 15 minutos antes del partido, sin dejar tiempo para que se pudiera sustituir la unidad móvil. La tecnología se ha recuperado 5 minutos antes de llegar al descanso, por lo que en toda la primera parte no se ha podido revisar ninguna jugada.

Hansi Flick, hablando con el árbitro asistente en el Rayo - Barça / Dani Barbeito

Por tanto, los primeros 45 minutos se han disputado con un arbitraje como el de antaño, con el árbitro tomando las decisiones sobre el césped y sin apoyo ni del VAR ni del SAOT, el sistema del fuera de juego semiautomático, dejando a los árbitros asistentes la responsabilidad en dichas jugadas.

La situación ha llevado al enfado de Íñigo Pérez y todo el Rayo en el penalti sobre Lamine Yamal, ya que no entendían la situación y que no se pudiera revisar. El técnico del equipo local incluso ha llegado a decirle al cuarto árbitro que se iban del campo, aunque se ha disculpado por su comportamiento en declaraciones posteriores, una vez ha terminado el partido.

La tensión ha estado presente en el campo durante todo el partido por esta situación. Según han explicado los jugadores del Barça, a ellos también les ha condicionado debido a su estilo de juego a la hora de tirar la línea defensiva arriba para hacer que el rival caiga en fuera de juego.