Comunicado de Limak sobre el caso de tuberculosis

Limak, la constructora encargada de llevar a cabo las obras del Spotify Camp Nou, emitió un comunicado a raíz de una información de 'El País' en la que exponía la posibilidad de un brote de tuberculosis entre los trabajadores al haberse diagnosticado un caso y tres más estaban siendo examinados.

Limak defiende su actuación y que "el trabajador afectado fue retirado de inmediato del sitio de construcción y está recibiendo tratamiento médico especializado para su recuperación. Hasta la fecha, éste sigue siendo un caso aislado".

La empresa turca recalca que "al detectarse el caso, se activaron de inmediato todos los protocolos oficiales de salud, y se realizaron exhaustivos controles y seguimientos al personal que pudo haber tenido contacto. Todas las pruebas realizadas hasta el momento han resultado negativas, lo que descarta la existencia de un brote".

Limak ha actudo con celeridad y "desde la detección del caso, se han implementado diversas medidas de desinfección, como la distribución de mascarillas al personal que trabaja en el área afectada, y los espacios identificados han sido minuciosamente limpiados y desinfectados".

La colaboración con las instituciones ha sido máxima y "en todo momento, la empresa ha actuado en estrecha coordinación con el Servicio de Prevención, el Servicio Médico y las Autoridades Sanitarias. Tras sus recomendaciones, no se consideran necesarias medidas adicionales en este momento, y los empleados pueden continuar asistiendo a su trabajo con normalidad, siguiendo las recomendaciones habituales de higiene y ventilación".

Por tanto, las obras continúan en una semana crucial ya que para el viernes está programado el entrenamiento abierto para 23.000 espectadores como ensayo de la próxima apertura del recinto barcelonista.