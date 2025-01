El duro comunicado de LaLiga tras la cautelar del CSD por Olmo y Pau Víctor

Minutos después de que se conociera que el CSD ha otorgado provisionalmente la cautelar al Barça por las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor, LaLiga emitió un duro comunicado mostrándose contrario a dicha medida.

Este es el comunicado íntegro de LaLiga:

"LALIGA ha conocido en la tarde de hoy la Resolución dictada por el Presidente del Consejo Superior de Deportes por la que estima, sin haber dado trámite de audiencia ni a LALIGA ni a la RFEF, la medida cautelar solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores D. Daniel Olmo Carvajal y por D. Pau Víctor Delgado manteniendo la vigencia de las licencias de dichos jugadores hasta que se resuelva definitivamente el recurso interpuesto por los antedichos contra el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LALIGA. Ante esta resolución, desde LALIGA se quiere aclarar que:

- La Resolución se ha adoptado sin haber dado traslado del recurso ni haber dado trámite de alegaciones a LALIGA ni a la RFEF, por lo que en estos momentos se desconocen los argumentos esgrimidos por los jugadores y el FC Barcelona en el recurso.

- Se procederá a estudiar detenidamente el contenido de la resolución a efectos de plantear los recursos que procedan, sin perjuicio de manifestar su absoluta disconformidad con la misma.

- Al margen de lo anterior, el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LALIGA refleja el acuerdo previo de LALIGA de denegar el visado previo, y de la RFEF la licencia definitiva de los futbolistas D. Daniel Olmo y D. Pau Víctor, tal y como se explica en el propio acta.

- No obstante, en la Resolución se hace referencia a una serie de motivaciones referidas a los derechos de los deportistas a su carrera deportiva que es un tema que estudiaremos cuando se nos de traslado del expediente".

Louzán: "LaLiga y la RFEF estamos trabajando de la mano"

En el descanso del envite entre Barça y Athletic, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, atendió a 'Movistar+' y ofreció su punto de vista sobre la resolución.

"Estamos muy contentos de estar aqui en Yeda y viendo una bonita semifinal. Es una noticia importante que afecta a los jugadores y un gran club como el Barça. Tenemos que respetar. No podemos entrar a valorar porque llegamos al estadio y conocimos aquí in situ la decisión. Cuando conozcamos en profundidad lo que han comunicado haremos una valoracción, pero creo que en la RFEF hemos cumplido en todo momento lo que está establecido. En este caso hay un reglamento que está aprobado también por el CSD así que máximo respeto", aseguró.

Sobre si la RFEF y LaLiga recurrirrán, Louzán se mostró enigmático. "Como es de todos sabido la RFEF, LaLiga y LaLiga F estamos trabajando de la mano. Lo que hay que hacer es entenderse y trabajar por el fútbol español. Vamos a trabajar de la mano de LaLiga. Analizaremos el contexto y a partir de ahí tomaremos decisiones al respecto", declaró.

Por último, Louzán se refirió a las duras palabras de Jon Uriarte, presidente del Athletic, por la cautelar otorgada. "Respeto mucho al presidente del Athletic, ayer me reuní con él y tuvimos conversaciones importantes. Es un club señor, he hablado un rato con el presidente y no hemos entrado en estas circunstancias. Hay que respetar la opinión del Athletic y cuando tengamos conocimiento y contexto haremos una valoración. No tengo constancia de que la ministra se ha dirigido a LaLiga, a la RFEF por supuesto que no. Hemos traladado a la ministra y al secretario de deporte nuestra voluntad de trabajar juntos. Es momento de trabajar juntos y que haya paz y concordia en el fútbol español", expuso.