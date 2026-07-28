Comunicado de Joan Laporta sobre su estado de salud

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, emitió este martes un comunicado en el que tranquilizó al barcelonismo y explicó que le había "revertido la arritmia" que le había sido diagnosticada. Laporta agradeció el trato humano y los cuidados médicos del personal sanitario del Hospital de Barcelona, sirigidos por el Dr. Jordi Morillas.

El comunicado médico emitido por Joan Laporta / Instagram

Este es el comunicado emitido por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a través de su cuenta de Instagram:

"¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!!

Estoy muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático.

Una prueba más de que en Barcelona y en Catalunya también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y me siento especialmente orgulloso también de los servicios médicos del Barça, encabezados por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con gran eficiencia.

También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia.

Finalmente, quiero agradecer todas las muestras de apoyo y acompañamiento de mis hijos, hermanos, familiares y amigos. Muchas gracias a todos, nunca mejor dicho, de todo corazón".