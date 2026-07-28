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FC BARCELONA

Comunicado de Joan Laporta sobre su estado de salud

El presidente del FC Barcelona emitió un comunicado en el que tranquilizó al barcelonismo después de que el equipo médico del Hospital de Barcelona le haya revertido la arritmia que le había sido diagnosticada

Joan Laporta cuelga un historia de instagram informando sobre su estado de salud después de la operación

Joan Laporta cuelga un historia de instagram informando sobre su estado de salud después de la operación

Joan Laporta cuelga un historia de instagram informando sobre su estado de salud después de la operación / Christian Blasco

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German Bona

German Bona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, emitió este martes un comunicado en el que tranquilizó al barcelonismo y explicó que le había "revertido la arritmia" que le había sido diagnosticada. Laporta agradeció el trato humano y los cuidados médicos del personal sanitario del Hospital de Barcelona, sirigidos por el Dr. Jordi Morillas.

El comunicado médico emitido por Joan Laporta

El comunicado médico emitido por Joan Laporta / Instagram

Este es el comunicado emitido por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a través de su cuenta de Instagram:

"¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!!

Estoy muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático.

Una prueba más de que en Barcelona y en Catalunya también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y me siento especialmente orgulloso también de los servicios médicos del Barça, encabezados por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con gran eficiencia.

También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia.

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Finalmente, quiero agradecer todas las muestras de apoyo y acompañamiento de mis hijos, hermanos, familiares y amigos. Muchas gracias a todos, nunca mejor dicho, de todo corazón".

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