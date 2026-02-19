Comunicado del FC Barcelona sobre el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona ha informado que sigue trabajando con el Ajuntament de Barcelona para obtener la fase 1C del Spotify Camp Nou, que le permitiría aumentar su aforo hasta las 60.000 localidades, unas 14.000 más que la actual. Esto supondría la reapertura de la primera y segunda gradería del Gol Nord, que todavía sigue vacía desde que el primer equipo de fútbol masculino regresó al Estadi en noviembre.

A continuación, el comunicado íntegro del FC Barcelona:

El FC Barcelona informa que, una vez que se disponga de la aprobación por parte del Ajuntament de Barcelona de la fase 1C del Spotify Camp Nou, correspondiente al Gol Nord, el Club destinará al 100% a los socios y socias abonados el incremento de aforo previsto en esta nueva etapa de apertura progresiva del Estadio.

Esta fase contempla aproximadamente 14.000 nuevas localidades, que serán asignadas prioritariamente a la masa social azulgrana. En caso de que la vuelta al Estadi se produzca a principios del mes de marzo, el precio previsto de estos abonos se situará entre 160 y 264 euros, en función de la ubicación.

Próximamente, el Club abrirá el proceso para que los socios y socias abonados puedan solicitar su localidad con antelación de acuerdo a los plazos establecidos, de los que se informará oportunamente a través de los medios habituales del Club. El Club se mantiene pendiente de recibir la autorización definitiva por parte del Ayuntamiento para activar la fase 1C, una aprobación que se espera poder obtener lo antes posible, a inicios del mes de marzo.

Esta decisión pone en valor la importancia que el Club otorga a sus socios y socias, auténtico pilar de la entidad y elemento diferencial de su modelo de propiedad. Con esta medida, el FC Barcelona reafirma su compromiso de priorizar su masa social en el proceso de retorno progresivo al Spotify Camp Nou, garantizando que sean los abonados quienes ocupen, en primer término, las nuevas localidades disponibles y contribuyan a llenar el nuevo Estadio en esta etapa clave.

El Ajuntament, en el Estadi

Fuentes del FC Barcelona han explicado a SPORT que durante la jornada de este jueves, el Ajuntament de Barcelona ha realizado una visita rutinaria al Spotify Camp Nou para comprobar de primera mano cómo evolucionan las obras. En este sentido, el club ha podido demostrar que el proceso de reforma odo avanza según los 'timings' esperados.

Por otra parte, la entidad barcelonista espera poer recibir luz verde a la fase 1C que le permitiría reabrir el Gol Nord y ampliar en 14.000 su aforo para los partidos del primer equipo de fútbol masculino y femenino. En el seno del Barça esperan que esta pueda llegar para la vuelta de las semifinales de Copa contra el Atlético de Madrid (3 de marzo), pero creen que acabará estando disponible para el siguiente partido en el que jueguen como locales: el fin de semana del 14-15 de marzo frente al Sevilla, coincidiendo con las elecciones a la presidencia.